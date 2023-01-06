Луис Фелипе Сколари: «Буду счастлив, если Абел Феррейра возглавит Бразилию. Когда тренер хорош, национальность не имеет значения»

поддержал кандидатуру на пост тренера Бразилии.

После ЧМ-2022 должность главного тренера покинул Тите.

Португальский тренер « » стал первым в опросе UOL о предпочтительном тренере для сборной Бразилии.

«Я буду счастлив, если Феррейра возглавит национальную команду. Подойдет тот, кто хорош, готов работать и показывать себя.

Я хочу высказать свое мнение, чтобы все знали. В Бразилии уже заменяли многих. Мы не можем помешать Бразильской футбольной конфедерации (CFB) выбрать тот или иной вариант. Если он хорош, пусть приезжает, вне зависимости от национальности», – заявил экс-тренер сборной Бразилии.

Сколари дважды возглавлял сборную Бразилии. В 2002 году он привел команду к пятому титулу чемпионов мира, а в 2013 завоевал Кубок конфедераций.

Роналдо о тренере для Бразилии: «Анчелотти, Моуринью, Абел Феррейра принесли бы большую пользу»