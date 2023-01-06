Луис Фелипе Сколари: «Буду счастлив, если Абел Феррейра возглавит Бразилию. Когда тренер хорош, национальность не имеет значения»

Теги Луис Фелипе Сколари Палмейрас Сборная Бразилии по футболу Абел Феррейра Футбол

Луис Фелипе Сколари поддержал кандидатуру Абела Феррейры на пост тренера Бразилии.

После ЧМ-2022 должность главного тренера покинул Тите.

Португальский тренер «Палмейрас» стал первым в опросе UOL о предпочтительном тренере для сборной Бразилии.

«Я буду счастлив, если Феррейра возглавит национальную команду. Подойдет тот, кто хорош, готов работать и показывать себя.

Я хочу высказать свое мнение, чтобы все знали. В Бразилии уже заменяли многих. Мы не можем помешать Бразильской футбольной конфедерации (CFB) выбрать тот или иной вариант. Если он хорош, пусть приезжает, вне зависимости от национальности», – заявил экс-тренер сборной Бразилии.

Сколари дважды возглавлял сборную Бразилии. В 2002 году он привел команду к пятому титулу чемпионов мира, а в 2013 завоевал Кубок конфедераций.

Роналдо о тренере для Бразилии: «Анчелотти, Моуринью, Абел Феррейра принесли бы большую пользу»

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2 комментария

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Елисей Бондарчук
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А еще лучше Абель Феррара (режиссер) ;)
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Tollie
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нужен Черчесов. последний тренер с усами привел к легкой победе на Мундиале.
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