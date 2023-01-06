Неманя Видич: «Ван Дейк – один из лучших центральных защитников в мире. Его недостаток – играет не за тот клуб»

Неманя Видич считает Вирджила ван Дейка одним из лучших защитников в мире.

«Ван Дейк – один из лучших, если не лучший центральный защитник в мире. Он хорош физически и в воздухе. У него большие способности.

Он очень вырос как игрок с тех пор, как я впервые увидел его игру за «Селтик». Помогает и то, что он играет в хорошей команде. Недостаток лишь в том, что он играет не за тот клуб!» – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

31-летний ван Дейк сыграл 17 матчей в нынешнем сезоне АПЛ. С подробной статистикой защитника «Ливерпуля» можно ознакомиться здесь.

Неманя Видич: «В «МЮ» мы выпивали, только когда праздновали трофеи. Так что мы довольно много пили вместе, если вдуматься»