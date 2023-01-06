Неманя Видич: «Ван Дейк – один из лучших центральных защитников в мире. Его недостаток – играет не за тот клуб»

Теги Неманя Видич Ливерпуль премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Неманя Видич считает Вирджила ван Дейка одним из лучших защитников в мире.

«Ван Дейк – один из лучших, если не лучший центральный защитник в мире. Он хорош физически и в воздухе. У него большие способности.

Он очень вырос как игрок с тех пор, как я впервые увидел его игру за «Селтик». Помогает и то, что он играет в хорошей команде. Недостаток лишь в том, что он играет не за тот клуб!» – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

31-летний ван Дейк сыграл 17 матчей в нынешнем сезоне АПЛ. С подробной статистикой защитника «Ливерпуля» можно ознакомиться здесь.

Неманя Видич: «В «МЮ» мы выпивали, только когда праздновали трофеи. Так что мы довольно много пили вместе, если вдуматься»

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18 комментариев

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Алексей Толстюк
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Ответ YSIMY
Возможно я бы понял претензии полгода назад, но сейчас...
Та он имеет ввиду что не за МЮ, это шутка такая.
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А.В. Бубнов
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Ну вот, к бреду бывших игроков Ненавистного Ливерпуля подтянулись и наши, МЮшные...
Не о такой дружбе я писал...
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Зеленый хвостик
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Ну Ван Дейк действительно один из лучших, в команде оборонительного плана или просто с толковыми защитниками, наверное смотрелся бы лучше.
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YSIMY
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Возможно я бы понял претензии полгода назад, но сейчас...
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Барсик Юрана
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Ответ Великий Алонсо
Согласен. Надо переходить в Зенит.
В Наср-аль
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Artūras Grigas
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Тупее и не придумаешь. Это от зависти.
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Alda
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Ответ Marcus-light
Я и не заметил, что ему уже 31. Скоро замену искать надо
ну как, Тьяго Силве 38 и есть чувство, что сезона на 2 еще хватит старичка.
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Stereophonics89
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Ответ Тимур Жалолдинов
Он с головой дружит вообще? Что еще должен был выиграть ВВД на клубном уровне? У него медали есть как в Англии так и в европе
Я так понимаю, что Видич сказал очень тонко для Вас?
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rcbkz6mrtd
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😂😂😂
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Кино Музыка
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Зачетная шутка.
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Великий Алонсо
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Согласен. Надо переходить в Зенит.
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Тимур Жалолдинов
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Он с головой дружит вообще? Что еще должен был выиграть ВВД на клубном уровне? У него медали есть как в Англии так и в европе
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vals1702
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ВВД выбрал правильный клуб
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Сергей Раевский
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Вниманя говорит Не Маня ))
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JustF0rTheW1n322
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И остаться без ЛЧ на веки вечные.
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lovec23
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Я согласен с сербом , нужно было переходить в Манчестер Сити .
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s_h_a_m_a_n
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Видич Спартак имел ввиду?
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Marcus-light
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Я и не заметил, что ему уже 31. Скоро замену искать надо
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