Грэй раскритиковал Поттера за частые перестановки в составе «Челси»: «Не понимаю его идеи. Галлахер и Стерлинг на краях обороны, серьезно?»

Энди Грэй раскритиковал Грэма Поттера за частые перестановки в составе.

«Взгляните на «Арсенал»: они редко делают перестановки, может быть, одну или две, играют так одну игру за другой, и результат налицо. «Ньюкасл» тоже не делает много перестановок.

«Челси» же… Я до сих пор не знаю, как именно играет эта команда, каким составом они будут играть в следующем матче и кто будет на какой позиции. Конор Галлахер и Рахим Стерлинг в роли крайних защитников, серьезно? Даже я знаю, что это бессмысленно.

Не хочу проявлять неуважение [к Грэму Поттеру], просто я не понимаю, в чем его идея», – сказал экс-нападающий «Астон Виллы» в эфире BeIN Sports.