разозлил судью матча между «Барселоной» и « ».

Каталонское дерби прошло 31 декабря и закончилось ничьей со счетом 1:1. Главный арбитр матча показал 15 желтых и две красные карточки.

В программе El Día Después на Movistar показали кадры с камеры, следившей за судьей весь матч, что позволило зрителям услышать, что Матеу Лаос говорил игрокам.

В одной из игровых ситуаций арбитр подозвал к себе вингера «Барселоны» Ансу Фати.

«Ансу, подойди, подойди. Теперь ты меня злишь. Нет, послушай меня, заткнись. Подожди. Посмотри на меня, посмотри на меня. Даже если тебя будут хватать, не бей локтями, хорошо?» – сказал Матеу Лаос 20-летнему игроку.