Судья Матеу Лаос – Фати в матче с «Эспаньолом»: «Ты меня злишь. Послушай, заткнись. Даже если тебя будут хватать, не бей локтями, хорошо?»

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига судьи Антонио Матеу Лаос Ансу Фати Футбол

Ансу Фати разозлил судью матча между «Барселоной» и «Эспаньолом». 

Каталонское дерби прошло 31 декабря и закончилось ничьей со счетом 1:1. Главный арбитр матча Антонио Матеу Лаос показал 15 желтых и две красные карточки. 

В программе El Día Después на Movistar показали кадры с камеры, следившей за судьей весь матч, что позволило зрителям услышать, что Матеу Лаос говорил игрокам. 

В одной из игровых ситуаций арбитр подозвал к себе вингера «Барселоны» Ансу Фати.

«Ансу, подойди, подойди. Теперь ты меня злишь. Нет, послушай меня, заткнись. Подожди. Посмотри на меня, посмотри на меня. Даже если тебя будут хватать, не бей локтями, хорошо?» – сказал Матеу Лаос 20-летнему игроку.

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lex
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ophiomorph
Обалдеть, кто-то ест чипсы. Пиши жалобу в Роскомнадзор.
Ты сам то понял что написал? Да хоть обожрись чипсами, дрянью от этого они не перестанут быть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Butrymovich Mikalai
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ marshalericsson1357
Посмотри отрывки судейства Калины)
Павел Иосьевич Калина ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ophiomorph
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Lex
Как ты ешь эту дрянь?
Обалдеть, кто-то ест чипсы. Пиши жалобу в Роскомнадзор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Яруллин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лаос пытается скрыть некомпетентное судейство неадекватным поведением
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
shfrstv
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он думает, что Аргентина с Нидерландами ещё играют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grevestor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если бы кто-то из росарбитров осаживал того же Прудникова, когда он с невысохшим молоком на губах материл судью, играя за Спартак, может быть и карьера у многих российских дарований была бы получше.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
forward1988
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Странно что судья негром его не назвал,а то бы сразу заплакал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бускетс это позиция
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Lxreich7
А что не так сказал? С каких пор оказывать давление на судью стало нормальным? Пьер луиджи Коллина заработал себе такую репутацию не давая игрокам ни малейшего шанса на разговоры с судьей. Разговоры - желтая карточка. Иначе матч превратится в фарс и клоунаду
Вопрос в не последовательности, кому-то он даёт за разговоры жёлтую, кому-то делает предупреждение, а с третьим просто общается как ни в чем не бывало
У Лаоса в принципе всегда с этим были проблемы
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
akrets
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нормальный судья. Чем-то яркой манерой напоминает теннисного рефери Лайони. Вероятно, мог бы и финал судить, если бы не попал на матч, который был обречен на скандальность. И, надо отдать ему должное, он не поудалял аргов с голландцами. А, мог...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lex
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Илья Голдман
Открыл чипсы и спустился в комменты. Так вдвойне вкусней
Как ты ешь эту дрянь?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lex
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Совесть Черданцева
Ждём что скажут сливочные сектанты (я говорю о неадекватных болелах Реала)
А что ты хочешь узнать? Что локтями играть можно?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lex
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ marshalericsson1357
Он не шоумен, он просто судья низкого уровня.
Для бчк судья высокого уровня это тот кто ставит левые пенальти в ворота соперника и разрешает в своей штрафной играть в волейбол.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Боженин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ damondiamond
А слово заткнись точно правильно перевели?
А его можно переводить, вроде, и как заткнись, и как замолчи. Но первый вариант явно интересней для набрасывания)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lex
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Badinoko
Как ударить через экран этого Лаоса?
Ударь по экрану😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лаос нормально ставит на место сопливого барсучка))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramil Usmanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лаос - Фати:
"Ты парниша в футбол не играй, всем будет хорошо!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
человек-муравей человек-физрук
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Lxreich7
А что не так сказал? С каких пор оказывать давление на судью стало нормальным? Пьер луиджи Коллина заработал себе такую репутацию не давая игрокам ни малейшего шанса на разговоры с судьей. Разговоры - желтая карточка. Иначе матч превратится в фарс и клоунаду
почему игрокам Эспаньола не давал карточки за разговоры? как то выборочно решил укреплять свой авторитет
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rcbkz6mrtd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нормально все сказал) устал карточки всем подряд раздавать вот и предупредил
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этот клоун со свистком дал желтую Фати, а потом за срыв атаки на нем, конечно же желтой не дал)
Ноль он, а не судья.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
человек-муравей человек-физрук
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
пора привыкнуть что Лаос ручной пес Переса. нужно отнять очки у Барсы назначают его. он удаляет Альбу просто за разговор. причем на видео видно что Альба даже тон не повышал. но когда игроки Эспаньола орут на него он даже карточки не показывает. когда игрок Эспаньола наступает на голову Левы его тоже не трогают. Ла Лига все ниже и ниже падает из-за непрофессионального руководства и блата. ни один руководитель лиги не скажет что он фанат одного клуба и не будет всячески мешать его соперникам. скоро Ла Лига скатится на уровень Серии А а затем и Лиги 1
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Коровин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ансу, кабанчиком метнулся ко мне и зырь мне в глаза. В таком стиле был разговор
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хан Рустам
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неприятный тип
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шалико Аваков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А чего бояться игрокам Барсы? Для них дисквалификации не страшны
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лаос вообще не топ-арбитр.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gem Latino
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мерзкий лаос, чемпионат мира показал
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий