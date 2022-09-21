Кержаков о недопуске России до Евро-2024: «Это не повод смотреть в сторону Азии. Надеемся, что нас вернут в Европу как можно раньше»

не считает, что сборной России надо переходить из Европы в Азию.

Вчера стало известно, что российская команда не будет представлена на жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

«Предпосылок к другому решению не было. Это все очень печально для поколения футболистов этих больших двух турниров. Даже если мы будем принимать участие в следующем отборочном цикле, то это будет минимум через четыре года. Многие футболисты уже не смогут принять участие.

Не считаю это отстранение поводом для того, чтобы посмотреть в сторону . Мы всегда играли под эгидой , входим в состав европейских сборных. Но это лишь мое мнение.

Остается только надеяться, что нас вернут в Европу как можно раньше», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.

России не будет на Евро-2024. Всего 2-й раз пропустим два больших турнира подряд