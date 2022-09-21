Кержаков о недопуске России до Евро-2024: «Это не повод смотреть в сторону Азии. Надеемся, что нас вернут в Европу как можно раньше»

Теги Александр Кержаков УЕФА Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Политика Спорт-Экспресс Футбол

Александр Кержаков не считает, что сборной России надо переходить из Европы в Азию. 

Вчера стало известно, что российская команда не будет представлена на жеребьевке отборочного турнира Евро-2024. 

«Предпосылок к другому решению не было. Это все очень печально для поколения футболистов этих больших двух турниров. Даже если мы будем принимать участие в следующем отборочном цикле, то это будет минимум через четыре года. Многие футболисты уже не смогут принять участие.

Не считаю это отстранение поводом для того, чтобы посмотреть в сторону Азии. Мы всегда играли под эгидой УЕФА, входим в состав европейских сборных. Но это лишь мое мнение.

Остается только надеяться, что нас вернут в Европу как можно раньше», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России. 

России не будет на Евро-2024. Всего 2-й раз пропустим два больших турнира подряд

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные