Пиво не будут продавать на российских стадионах в 2023 году

Пиво не вернется на российские стадионы в 2023 году.

По информации « », в этом году продажу пива на стадионах не вернут.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.