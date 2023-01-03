Пиво не будут продавать на российских стадионах в 2023 году
Пиво не вернется на российские стадионы в 2023 году.
По информации «Спорт-Экспресса», в этом году продажу пива на стадионах не вернут.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.
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