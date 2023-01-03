Пиво не будут продавать на российских стадионах в 2023 году

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия бизнес болельщики Первая лига Динамо Москва Краснодар стадионы Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Футбол

Пиво не вернется на российские стадионы в 2023 году.

По информации «Спорт-Экспресса», в этом году продажу пива на стадионах не вернут.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

Материалы по теме

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Там остались только виайпи мажоры срные, они пиво все равно не пьют!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RW_4ever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только, водку, коньяк и виски
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Seror
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно и футбол запретить. Сильно хуже уже не станет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Волька-ибн-Алёша
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
проносим в себе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Максим Попов
Это хорошо, вообще бы во всей стране эту мерзость запретили бы, народ бы адекватней был бы. А то спиртососов развелось
Да-да. И виноградники повырубать! Плавали - знаем😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evincive
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всё это напоминает Беликова в рассказе А.П.Чехова «Человек в футляре» : «Как бы чего не вышло».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Попов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это хорошо, вообще бы во всей стране эту мерзость запретили бы, народ бы адекватней был бы. А то спиртососов развелось
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Marienburg
Судя по антуражу новогоднего обращения, скоро всех будут не на стадионы привлекать
На фотосессии службы охранки всех будут завлекать? Блонди проснулась знаменитой )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Трент Резнор
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пиво на стадионах…это что-то из другой жизни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тюменец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правильно. Пиво без водки - деньги на ветер!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прямо все для болел и.фан ид и без пива скоро и без болел.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ здоровяк
Уроки обж с метанием гранаты
учитывая твоё местоположение, там метали, и не раз...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Веселый Адебайор
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Onion
Из-за пива?)))
Из за всего что происходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lol Ko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mihel
Осталось только сам футбол отменить Можно например массовые политзанятия проводить или военподготовку😏
А там фан айди нужен будет? ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ bolshovandrey
Оформляют бюджетники, которые даже по ТВ футбол смотрят крайне редко. Но на работе сказали, что надо оформить
Посмотрим. Я не буду спорить, но есть ощущение, что народ принял правила игры.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mihel
Осталось только сам футбол отменить Можно например массовые политзанятия проводить или военподготовку😏
Уроки обж с метанием гранаты
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
квас то хоть можно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pixel 7 Pro.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Логично, пить некому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Виталик Кравченко
ФанУйДи, теперь пивас… они хотят привлечь народ на стадион или сделать всё, чтобы они не ходили?
Судя по антуражу новогоднего обращения, скоро всех будут не на стадионы привлекать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да и пофиг. Будем перед заходом водяру пить как обычно 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lenson
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пусть лучше пенсионеры и бюджетники госклубы содержат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olly_Da
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пако
И книг не будет? Их ведь даже в тюрьме дают
Только "Капитал" Маркса и "Незнайка на Луне".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SadButTrue
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Amalfitano
Да вроде все ругают этот фан айди, но кто-то же уже оформил 300 тыс. этих фан айди. За 1 сезон, не мытьём так катаньем, власти доведут этот показатель до 400-500 тыс. и вернут прежнюю посещаемость. Вот увидите.
От создателей ковидом болеют только в Китае и Европе, а Киев возьмут за три дня
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
будет водка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Olly_Da
Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Один сплошной Fan ID.
И книг не будет? Их ведь даже в тюрьме дают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий