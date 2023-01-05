«Слуцкому по силам возглавить абсолютно любой российский топ-клуб». Черевченко о тренере
Игорь Черевченко высказался о будущем экс-главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
— Где объявится главный критик судей Слуцкий после ухода из «Рубина»?
— Думаю, он возьмет паузу до конца сезона и немного отдохнет. А потом ему по силам возглавить абсолютно любой российский топ-клуб.
Да, период в Казани получился не самым удачным, но каждый тренер проходит через белые и черные полосы. Это нормально.
Самое главное — доверие со стороны руководства. К сожалению, во многих наших коллективах оно отсутствует. Тренеров сейчас меняют как перчатки. За сезон могут уволить пятерых, – сказал экс-тренер «Химок» и «Локомотива».
1 комментарий