«Слуцкому по силам возглавить абсолютно любой российский топ-клуб». Черевченко о тренере

высказался о будущем экс-главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

— Где объявится главный критик судей Слуцкий после ухода из «Рубина»?

— Думаю, он возьмет паузу до конца сезона и немного отдохнет. А потом ему по силам возглавить абсолютно любой российский топ-клуб.

Да, период в Казани получился не самым удачным, но каждый тренер проходит через белые и черные полосы. Это нормально.

Самое главное — доверие со стороны руководства. К сожалению, во многих наших коллективах оно отсутствует. Тренеров сейчас меняют как перчатки. За сезон могут уволить пятерых, – сказал экс-тренер «Химок» и «Локомотива».