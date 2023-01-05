ЦСКА покупает Агапова за 100 млн рублей, «Пари НН» арендует Яковлева с опцией выкупа (Иван Карпов)
ЦСКА согласовал трансфер защитника «Пари НН» Ильи Агапова.
За 21-летнего игрока армейцы заплатят 100 млн рублей, сообщает журналист Иван Карпов.
Также в рамках сделки «Пари НН» бесплатно арендует у ЦСКА форварда Владислава Яковлева с опцией выкупа.
Если нижегородцы, по данным источника, ее активируют, то в течение двух лет у красно-синих будет первоочередное право вернуть нападающего.
В 13 матчах текущего сезона на счету Яковлева 1 голевая передача. Подробнее его статистика – здесь.
Статистика Агапова – здесь.
Как же быстро мы потеряли российский футбольный гранд.