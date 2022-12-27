ЦСКА согласовал трансфер Агапова с «Пари НН». Защитник пройдет медосмотр на днях («Чемпионат»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Чемпионат.com Илья Агапов Футбол

Защитник «Пари НН» Илья Агапов близок к переходу в ЦСКА.

По информации «Чемпионата», стороны согласовали детали сделки, ее оформление будет завершено в ближайшее время.

Сам футболист в предстоящие дни пройдет медосмотр.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел 13 матчей в Мир РПЛ и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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Агапов достойный и спецы уверяют очень прагматичный трансфер.
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Иван Петров
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Удачи Илье, хоть кто-то из Академии Рубина
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Иван Петров
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Ответ Caniball
Ну вот из академии Спартака - Пожалуйста. На самом деле эти пол года парень провел хорошо.
Какая б*** академия Спартака, он из Академии Рубина
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Чабу Рах
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Ответ Shuller18
Сейчас времена такие, что других вариантов для усиления не найдешь
Бездомные находят......на одного четырех выменивают
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d23
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Ответ Enot1881
Когда из Уфы в своё время никому не известного Дивеева брали, тоже было много скептиков...
Можно из уфы ещё кого-то взять
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Shuller18
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Ответ Чабу Рах
Так уж пусть свою молодёжь подтягивать, если с менеджерами беда!!!!!
Подтягивают. Ермаков, Ушаков, Лукин, Тороп, Яковлев, мало что ли? Но не все объективно тянут уровень основы. Агапов не помешает
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BolxoB
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Русский не родной? Что за "с"? Из!
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Чабу Рах
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Ответ Shuller18
Сейчас времена такие, что других вариантов для усиления не найдешь
Так уж пусть свою молодёжь подтягивать, если с менеджерами беда!!!!!
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Shuller18
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Ответ Чабу Рах
Сколько можно собирать шлак?!!!! ЦСКА видно мало Мендосов, Мухиных, Зделаров.....ну не поможет это чудо улучшить игру в защите!!!!!
Сейчас времена такие, что других вариантов для усиления не найдешь
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Чабу Рах
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Сколько можно собирать шлак?!!!! ЦСКА видно мало Мендосов, Мухиных, Зделаров.....ну не поможет это чудо улучшить игру в защите!!!!!
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Ковид 07.10.52
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Чтобы удержать пятое место подойдет...
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Ковид 07.10.52
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Ответ Teodrakis
Если дадут стабильное место в основе и за год вытеснит Джикию из сборной. Скриньте
Как же вас беспокоят соседские коровы....Просто интересно, а почему вас именно Джикия беспокоит?
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Enot1881
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Когда из Уфы в своё время никому не известного Дивеева брали, тоже было много скептиков...
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n666
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А Слуцкий ныл, что воспитанников у «Рубина» своих нет и непонятно кого наигрывал на позиции ЦЗ
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Shuller18
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Ответ Владимир Лоншаков
Удивительная команда ЦСКА. Что таких молодых защитников и, главное, наверно, опытных в таком возрасте в молодежке ЦСКА, увы, нет?Тогда для чего эта молодежка? Кто её тренирует? Что Лукин хуже этого товарища из какого-то НН? Что это за команда без названия, просто с двумя буквами НН? Руководство ЦСКА вы что делаете, почему наши ребята из молодёжки не проходят в основу, а каких-то сереньких игроков берёте, одних уфимцем нам хватает, чтобы ЦСКА оказался внизу РПЛ. Позор селекционному отделу ЦСКА!
Лукин моложе на 3 года, его время придет. Недавно много доверяли своему Карпову, нравилось?
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Shuller18
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Прекрасно! Молодой левоногий ЦЗ-паспортист, урвать такой штучный товар большая удача. И считай заменит фантомного Фукса.
А там еще слух был про Яковлева в обратном направлении, что тоже прекрасно
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Дандрей
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Ответ Serge Vendino
Но ведь круто играет
Дык Бахе вообще пофиг, как получается!)
Только вратаря и нападающего не может сыграть.
И то - по нападающему ещё вопрос...)
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Teodrakis
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Если дадут стабильное место в основе и за год вытеснит Джикию из сборной. Скриньте
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Serge Vendino
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Ответ Кирилл Голивец
левоногий цз. чтобы Баха не играл того, кем не совсем является.
Но ведь круто играет
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Caniball
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Ответ Serge Vendino
Интересно Уже давненько не подписывали россиян не из академии
Ну вот из академии Спартака - Пожалуйста. На самом деле эти пол года парень провел хорошо.
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Caniball
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Левым центральным при игре в 3 центральных очень даже не плох. При других схемах играть не умеет. Но Федотов только в эту схему играть и умеет, так что может прийтись ко двору. Эти пол года провел хорошо.
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Давид Кочинян
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Его Галактионов очень сильно хочет в «Локо», не агентский ли это вброс случайно? 🤔
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Никита Самарин
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Парень был в Спартаке-2, но в основу пробиться не смог, да и клуб его продал, а не отправил в аренду, значит в нём не видели даже игрока для ротации. А Илюха у Галактионова буквально за полгода очень сильно прибавил.💪 Вообще думал его Локо заберёт, ни зимой, так летом, учитывая проблемы с центром защиты, но ЦСКА оперативно сработал. Вообще схема в 3 центральных для него идеально подходит, так что он вполне способен заменить, упаси боже, Бруно Фукса (¬‿¬).
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Spartakus1984
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Он же за Спартак 2 играл
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nobrainnopain
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Может его взяли, чтобы в жертву принести в азиатской лиге?)
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