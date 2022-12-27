ЦСКА согласовал трансфер Агапова с «Пари НН». Защитник пройдет медосмотр на днях («Чемпионат»)

Защитник « » близок к переходу в .

По информации «Чемпионата», стороны согласовали детали сделки, ее оформление будет завершено в ближайшее время.

Сам футболист в предстоящие дни пройдет медосмотр.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел 13 матчей в Мир и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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