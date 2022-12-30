ЦСКА предлагает 130 млн рублей за защитника «Пари НН» Агапова. «Локо» также интересен игрок

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Илья Агапов Футбол

ЦСКА предлагает «Пари НН» 130 млн рублей за трансфер Ильи Агапова.

Как сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, стороны продолжают переговоры. Медосмотр 21-летнего защитника запланирован на начало января.

Журналист Иван Карпов пишет, что ЦСКА взял паузу в переговорах с нижегородским клубом.

Отступные за Агапова составляют 180 млн рублей, но «Пари НН» готов уступить 10-20%. ЦСКА, который предлагает за него не более 100 млн рублей, считает такую цену завышенной.

За ситуацией также следит «Локомотив». Михаил Галактионов хочет видеть Агапова в команде, но «Локо» готов выкупить его только летом.

В текущем сезоне Илья Агапов провел 13 матчей в Мир РПЛ и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
1,5-2 ляма долларов. В принципе адекватно, учитывая паспорт, возраст и амплуа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это сколько? 20 тысяч евро?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Ляшенко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ forever 77
Как можно подумать о евро, если написано рублей
А почему стали писать стоимость в рублях? Назло врагам или что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Orlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Куда Локо ещё один молодой цз? Солить? Есть Магкеев, есть Кузьмичёв, есть Погостнов, есть Морозов в аренде в Факеле.
Нужен как раз опытный, чтобы с кем-то из упомянутых в паре был ведущим. Либо ждать выздоровления Фассона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
loginov8ynwa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спортс, теряешь хватку. Зачем в заголовке рубли указывать?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Orlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ forever 77
Как можно подумать о евро, если написано рублей
Если думать НЕ головой, то подумать можно. Можно даже подумать, что не "Пари НН", а "Пари СЖ"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот это ценники!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadyan_chel1994
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Грамотная работа агентов. Красавцы. Затолкнули парня в сборную, теперь можно и ценник, и агентские заламывать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЕгориЙ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он не стоит 2.5 лама. 1 от силы. Чего-то выдающегося он не показал, чтобы за него такой ценник ломить. В частности в Локо есть свой воспитанник Погостнов, который смотрится ни чуть не хуже. Локо щас нужнее опытные возрастные цз, а не молодняк, коего и так перебор в основе.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сейчас Локо опять накупит, а потом в очередной раз отпустит бесплатно. При вылете в ФНЛ так точно.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
воробей джек
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У ЦСКА с защитниками какой-то комплекс? Купите креативного игрока,что вы с этит защитниками валтузитесь? Локо конечно прилично усиливается. Вопрос конечно под какие такие цели? Но игроков берут приличных. Пусть и Агапова заберут.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OneLad
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не фига себе, где нормальные суторминские цены
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Мухин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Добавлю. Покупайте!!! 😅😅😅
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
forever 77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Поч на связи
Вы же тоже сначала подумали, что речь о евро?)
Как можно подумать о евро, если написано рублей
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Поддубный
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто ты, "воин"?)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Поч на связи
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вы же тоже сначала подумали, что речь о евро?)
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий