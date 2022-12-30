ЦСКА предлагает 130 млн рублей за защитника «Пари НН» Агапова. «Локо» также интересен игрок
ЦСКА предлагает «Пари НН» 130 млн рублей за трансфер Ильи Агапова.
Как сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, стороны продолжают переговоры. Медосмотр 21-летнего защитника запланирован на начало января.
Журналист Иван Карпов пишет, что ЦСКА взял паузу в переговорах с нижегородским клубом.
Отступные за Агапова составляют 180 млн рублей, но «Пари НН» готов уступить 10-20%. ЦСКА, который предлагает за него не более 100 млн рублей, считает такую цену завышенной.
За ситуацией также следит «Локомотив». Михаил Галактионов хочет видеть Агапова в команде, но «Локо» готов выкупить его только летом.
В текущем сезоне Илья Агапов провел 13 матчей в Мир РПЛ и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Нужен как раз опытный, чтобы с кем-то из упомянутых в паре был ведущим. Либо ждать выздоровления Фассона.