Гвардиола о неудачах «Челси»: «Это АПЛ, здесь все крутые. Никто не знает, что произойдет»
Пеп Гвардиола поделился мнением об игре «Челси».
В последних 7 матчах в АПЛ лондонцы одержали всего 1 победу и занимают в таблице 10-е место.
«Это Премьер-лига, здесь все крутые. Вот почему на прогнозы в начале сезона я всегда отвечаю: «Я не знаю». Никто не знает.
Посмотрим, что произойдет. После чемпионата мира многое может случиться», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
«Челси» сегодня сыграет против «Сити» в 19-м туре АПЛ.
В 21 веке в АПЛ было 6 чемпионов, а в Ла Лиге — 4. Дальше-то что?)
А спады в игре бывают у всех