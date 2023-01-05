Гвардиола о неудачах «Челси»: «Это АПЛ, здесь все крутые. Никто не знает, что произойдет»

поделился мнением об игре « ».

В последних 7 матчах в АПЛ лондонцы одержали всего 1 победу и занимают в таблице 10-е место.

«Это Премьер-лига, здесь все крутые. Вот почему на прогнозы в начале сезона я всегда отвечаю: «Я не знаю». Никто не знает.

Посмотрим, что произойдет. После чемпионата мира многое может случиться», – заявил главный тренер « ».

«Челси» сегодня сыграет против «Сити» в 19-м туре .