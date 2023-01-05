Гвардиола о неудачах «Челси»: «Это АПЛ, здесь все крутые. Никто не знает, что произойдет»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола поделился мнением об игре «Челси».

В последних 7 матчах в АПЛ лондонцы одержали всего 1 победу и занимают в таблице 10-е место.

«Это Премьер-лига, здесь все крутые. Вот почему на прогнозы в начале сезона я всегда отвечаю: «Я не знаю». Никто не знает.

Посмотрим, что произойдет. После чемпионата мира многое может случиться», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

«Челси» сегодня сыграет против «Сити» в 19-м туре АПЛ.

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16 комментариев

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Grime Font
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Ответ Benner
Самое время повторить 6:0 и окончательно закрепить середняк на их законном месте
Середняк имеет 2 кубка лч - а это ровно на 2 кубка лч больше чем у твоих любимых псг и шити вместе взятых 🥴
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Алексей Прядко
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«Пфф , надо просто играть по схеме 4-4-3» — добавил Гвардиола.
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ALMAZ_and_GOLD
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Ответ Харен Брогг
Любят все говорить про силу АПЛ, забывая, что за последние 5 лет лишь раз сменился чемпион. И вообще как правило за чемпионство борются только 2 команды, как и в остальных топ-лигах. Посмотрим, может Арсенал что-то изменит, но пока что это песочница Пепки
Отсутствие конкуренции внутри чемпионата не говорит о его слабости. В Ла Лиге лет 70 уже выигрывают почти что только Реал и Барселона.
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Alda
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Боюсь представить,что будет творить Холланд против такого Челси в сегодняшней игре.
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Rainn
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Ответ Макс Токарь
А за последние 7 лет.. 4 команды)
Прям как в Испании за весь 21 век :)
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Rainn
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Ответ Харен Брогг
Любят все говорить про силу АПЛ, забывая, что за последние 5 лет лишь раз сменился чемпион. И вообще как правило за чемпионство борются только 2 команды, как и в остальных топ-лигах. Посмотрим, может Арсенал что-то изменит, но пока что это песочница Пепки
А почему именно 5 лет? :)
В 21 веке в АПЛ было 6 чемпионов, а в Ла Лиге — 4. Дальше-то что?)
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Макс Токарь
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Ответ Харен Брогг
Любят все говорить про силу АПЛ, забывая, что за последние 5 лет лишь раз сменился чемпион. И вообще как правило за чемпионство борются только 2 команды, как и в остальных топ-лигах. Посмотрим, может Арсенал что-то изменит, но пока что это песочница Пепки
А за последние 7 лет.. 4 команды)
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The Best
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Ответ Benner
Самое время повторить 6:0 и окончательно закрепить середняк на их законном месте
Ну этот "средняк" брал ЛЧ не так давно,твой Сити этого сделать не может)
А спады в игре бывают у всех
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Кувалда для Ватанов
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Вообще АПЛ держится только на деньгах больших, Если даже последняя команда чемпионата получает Больше,чем победитель ЛЧ!!! Хотя и уровень футбола низкий, Бей Беги!
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Abu Ibrahim
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Ответ Харен Брогг
Любят все говорить про силу АПЛ, забывая, что за последние 5 лет лишь раз сменился чемпион. И вообще как правило за чемпионство борются только 2 команды, как и в остальных топ-лигах. Посмотрим, может Арсенал что-то изменит, но пока что это песочница Пепки
МЮ,МС, Ливер , Челси ,Тоттенхэм . Где еще столько финалистов ЛЧ ?
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Крыс Пол
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Какой же все-таки Челси не крутой
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Кино Музыка
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А круче всех Пеп)
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QWertY
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Ответ Харен Брогг
Любят все говорить про силу АПЛ, забывая, что за последние 5 лет лишь раз сменился чемпион. И вообще как правило за чемпионство борются только 2 команды, как и в остальных топ-лигах. Посмотрим, может Арсенал что-то изменит, но пока что это песочница Пепки
Сам Пеп говорит, что это самая сильная лига. Но куда ему до юзера Харена Брогга, ага)
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Харен Брогг
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Любят все говорить про силу АПЛ, забывая, что за последние 5 лет лишь раз сменился чемпион. И вообще как правило за чемпионство борются только 2 команды, как и в остальных топ-лигах. Посмотрим, может Арсенал что-то изменит, но пока что это песочница Пепки
+10
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GuruFutbola
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Пеп добьет свою игрушку за 2 матча, из кубка уже слил
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Benner
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Самое время повторить 6:0 и окончательно закрепить середняк на их законном месте
+15
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