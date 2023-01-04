Гус Хиддинк: «В России не появилось поколение талантливее эпохи 2008-го. Не думаю, что уровень футболистов возрастет без еврокубков»
Гус Хиддинк оценил перспективы российского футбола.
«В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны.
Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастет. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно», – сказал экс-тренер сборной России.
Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером Евро-2008.
Сейчас же = все за 30 лет уже сильно разрушено, многие советские кадры футбольные уже мертвы/в деменции/ушли из футбола, многие футбольные школы и дюсш пришли в негодность и запустение, а новых школ и главное кадров - особо не прибавляется, потому что в России спорт служит кормушкой по отмыву денег на всех уровнях + еще и лимит ввели(то есть как бы ты плох не был, но купить вместо тебя 11 дешевых болгар или сербов не получится, все равно будешь востребован, если ты не полный ноль).
Учитывая, что "развивать" спорт, а не "пилить бабло", в России никто особо не был заинтересован в эти 30+ лет, а сейчас еще и нас отрезали от еврокубков и матчей сборных = переспективы нерадостные. Главная причина - именно первая, это то, что в России все держится на "отдельных местах, где работают лютые энтузиасты за идею" и эти места - это как "островки" развития спорта, но в большинстве мест ноль результатов и лишь отмыв. Вторая проблема меньшая, но тоже играющая роль = не играя c "лучшими" и против "лучших" - будет деградация. Обидно тут другое, несмотря на то, что сейчас государство не сможет вливать ТАКИЕ деньги в спорт ради отмыва, как раньше, спорт все равно останется кормушкой для отмыва, просто снизятся дотационные суммы.