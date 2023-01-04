Гус Хиддинк: «В России не появилось поколение талантливее эпохи 2008-го. Не думаю, что уровень футболистов возрастет без еврокубков»

оценил перспективы российского футбола.

«В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны.

Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастет. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно», – сказал экс-тренер сборной России.

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером .