Гус Хиддинк: «В России не появилось поколение талантливее эпохи 2008-го. Не думаю, что уровень футболистов возрастет без еврокубков»

Теги Гус Хиддинк премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2008 Футбол

Гус Хиддинк оценил перспективы российского футбола.

«В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны.

Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастет. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно», – сказал экс-тренер сборной России.

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером Евро-2008.

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10 комментариев

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Матвей Суицидин
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Пиняев, Захарян, Коваленко и ко. вместе с дядьками Головиным и Миранчуком еще себя покажут. Даже без еврокубков, они могу через два-три года феерить в Европе. Хотелось бы к тому времени сборную вернуть в официальные игры и вообще начать какую-то новую нормальную жизнь, а не вот это вот все.
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Pasta
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Сказал очевидные вещи. Поколение 2008-го в нашем футболе, это еще остатки "советского наследия". Эти люди родились в конце эпохи СССР/начала развала СССР, но все детство провели в еще кое-как функционирующих от советского времени ДЮСШ и школах(не успели развалить советское так быстро, даже сейчас спустя 30 лет еще не все разрушили, но уже многое) + остались советские качественные кадры в футболе(тренера и т.д) + в нашем футболе не было лимита(хочешь играть, будь добр быть хотя бы лучше дешевых югославов и африканцев).

Сейчас же = все за 30 лет уже сильно разрушено, многие советские кадры футбольные уже мертвы/в деменции/ушли из футбола, многие футбольные школы и дюсш пришли в негодность и запустение, а новых школ и главное кадров - особо не прибавляется, потому что в России спорт служит кормушкой по отмыву денег на всех уровнях + еще и лимит ввели(то есть как бы ты плох не был, но купить вместо тебя 11 дешевых болгар или сербов не получится, все равно будешь востребован, если ты не полный ноль).

Учитывая, что "развивать" спорт, а не "пилить бабло", в России никто особо не был заинтересован в эти 30+ лет, а сейчас еще и нас отрезали от еврокубков и матчей сборных = переспективы нерадостные. Главная причина - именно первая, это то, что в России все держится на "отдельных местах, где работают лютые энтузиасты за идею" и эти места - это как "островки" развития спорта, но в большинстве мест ноль результатов и лишь отмыв. Вторая проблема меньшая, но тоже играющая роль = не играя c "лучшими" и против "лучших" - будет деградация. Обидно тут другое, несмотря на то, что сейчас государство не сможет вливать ТАКИЕ деньги в спорт ради отмыва, как раньше, спорт все равно останется кормушкой для отмыва, просто снизятся дотационные суммы.
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Матвей Суицидин
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Ответ Максим Пантелеев
Россия 2008 была прекрасна.Самый счастливый и сытый год в нашей истории.
И начало конца - мировой кризис, который тогда сильно тряхнул Россию, а потом и война, которая показала моль во всей красе.
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Amalfitano
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Ответ alexsem69
Сборная России на Евро 2008 была прекрасна!!!
Та сборная была прекрасна. Ну и результат на Евро был шикарным. Но надо помнить, что на тот чемпионат мы попали благодаря хорватам которым ничего не нужно было, но они всё равно обыграли в гостях Англию. Ну а мы тогда с трудом обыграли Андорру. Так что, большой успех и большой провал иногда идут рядышком.
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Amalfitano
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Как показывает история такие сборные возможны и вполне внезапно. 4-5 игроков европейского уровня, столько же крепких, пару залётных типа Торбы или Ребко, дикий фарт и вот вам конкурентная сборная. Просто надо сократить финансирование нашего футбола, чтобы наши игроки чаще отправлялись в Европу.
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Максим Пантелеев
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Ответ alexsem69
Сборная России на Евро 2008 была прекрасна!!!
Россия 2008 была прекрасна.Самый счастливый и сытый год в нашей истории.
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Максим Пантелеев
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Эх, Гус( Пынявый нашему спорту ноги отрубил, какие уж теперь еврокубки.
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ЛоуренсАравийский
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Та сборная могла и на ЧМ 10 пошуметь, но проклятый Марибор..
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Кирилл.С-Пб
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Мда уж. Пришла эпоха "мы - говно"...
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alexsem69
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Сборная России на Евро 2008 была прекрасна!!!
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