Денисов об отказе от вызова в сборную на Евро-2008: «Послал всех и вся. Мы с Радимовым вискаря глушили, он сказал: «Я таких дебилов еще не видел»

Бывший полузащитник «Зенита» рассказал, почему отказался от вызова в сборную России на .

– Со сборной у меня изначально пошло все не так. Наверное, есть и моя вина. Возможно, нужно быть более патриотичным. Но в сборной всегда происходили какие-то махинации. И до сих пор происходят. И через 10 лет будет все то же самое!

– Что за махинации?

– Мне не нравится подход у нас в сборной – многое решают закулисные игры. Решали, решают и будут решать. Вы и сами прекрасно все знаете.

– В 2008-м ты был игроком основного состава. Почему отказался на Евро-то ехать?

– Ситуация была очень простая. Я не был игроком основного состава сборной, я был игроком основного состава «Зенита», с которым мы выиграли Кубок УЕФА. Перед финалом Кубка УЕФА пришел запрос, кто едет на чемпионат Европы. Меня в этом списке не было. Но в 2007 году я выиграл чемпионат России, Суперкубок России, а на завтра у нас финал , в котором я играю в составе . И я не еду даже 15-м или 20-м игроком сборной… Когда я увидел эту бумагу, для меня земля перевернулась. Я говорю: «Как так?!» А там футболисты, которые... Я не хочу даже.

На следующий день мы играли в финале, я отыграл неплохо. И я еще и забил. Когда Адвокат ко мне подошел и сказал: «Готовься». Я ответил, что не поеду. Он засмеялся. Я говорю: «Не поеду».

Я был немножко нетрезв – мы с Радимовым в аэропорту вискаря глушили. И тут мне набирает Бородюк и кидает эту фразу, на которую я ответил очень жестко.

– «Приезжай»?

– Да, сказал: «Приезжай». А я сказал: «Не приеду» (смеется).

Послал Бородюка и не только его, а в совокупности всех и вся. С этого дня у меня со сборной и не заладилось. И вообще не пошло потом.

– Что сказал Радимов?

– Он оставил стакан и сказал: «Я таких дебилов, как ты, еще не видел». И ушел – даже за счет забыл заплатить (смеется). Он просто слышал весь разговор…

– Ты не жалеешь?

– Нет. Я вообще ни секунды ни о чем не жалею. Кроме Махачкалы, в которой не получилось.

Что касается , я же потом прилетел, пожал ему руку. Он спросил: «Ко мне у тебя есть претензии?» Я говорю: «К вам у меня вообще никаких претензий». У меня не было к нему никаких претензий. Он мне импонирует как человек – классный дядька, добрый.

Мне казалось тогда, что вторые тренеры, которые там были, совместно с агентами решали свои дела. Мне тогда казалось, что это так. Может быть, это не так, я не знаю.

– Разговор с Гусом не изменил твое мнение?

– Я человек, который не просто приезжает по звонку. Я хочу быть в бумаге, вы меня должны четко вызвать.

Я патриот своей страны, я люблю страну, я фанат своей страны, но так вызывать меня в сборную – мне этого не надо. Даже чемпионат Европы, чемпионат мира. Главное, что у меня есть свои принципы, от которых я никогда не уйду, – сказал Денисов.