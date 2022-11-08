Гус Хиддинк: «Время в сборной России и «Анжи» было волшебным. Заняв 3-е место на Евро-2008, мы впечатлили весь мир!»

Гус Хиддинк с теплотой вспомнил период работы со сборной России.

8 ноября нидерландскому специалисту исполнилось 76 лет. Сборная России поздравила бывшего тренера с днем рождения.

«Большое спасибо за добрые пожелания! Время, которое я провел в сборной России и , было волшебным.

Я горжусь тем, что работал со многими молодыми, смелыми игроками и сотрудниками персонала. Заняв третье место на , мы впечатлили весь мир!» – сказал экс-главный тренер сборной России.

возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером Евро-2008.