«Аль-Наср» представил Роналду, «Арсенал» потерял очки, победы «Реала» и «МЮ», Месси продлит контракт с «ПСЖ», дубль Овечкина, босс UFC подрался с женой и другие новости

1. «Аль-Наср» представил Криштиану Роналду. Португалец рассказал, что в Европе его «работа завершена», так как он «выиграл все», у него было «множество вариантов» продолжения карьеры по всему миру (правда, в агентстве Жорже Мендеша об этом, кажется, не знают), но он «дал слово» «Аль-Насру», подчеркнул, что «это не конец карьеры», а также трижды упомянул женщин и женский футбол.

Кстати, как сообщает ESPN, в контракте Роналду с «Аль-Насром» на самом деле нет пункта о переходе в «Ньюкасл» при выходе клуба в Лигу чемпионов, зато прописаны проживание в особняке и самолет для перелетов в Португалию и Испанию. А еще пишут, что друг Роналду получил около 30 млн евро за организацию перехода Криштиану в саудовский клуб.

2. В АПЛ «Арсенал» и «Ньюкасл» сыграли 0:0 (для «канониров» это лишь 2-я ничья в сезоне АПЛ и первый матч без голов), «МЮ» разгромил «Борнмут» (3:0), а «Эвертон» Лэмпарда пропустил 4 мяча от «Борнмута». Все результаты – тут.

3. КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в овертайме, «Автомобилист» пропустил 7 голов от «Авангарда», «Барыс» победил «Металлург».

4. Лионель Месси завершил отпуск после победы на ЧМ-2022 и вылетел в Париж. Он сыграет с «Анжером» 11 января. Также пишут, что аргентинец продлит контракт с «ПСЖ», а объявить могут уже на этой неделе.

5. «Реал» прорвался в 1/8 финала Кубка Испании, одолев «Касереньо» (1:0) из 4-го дивизиона благодаря голу Родриго на 69-й минуте. Другие результаты – тут.

6. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Баффало» в овертайме, Овечкин забил 807-й и 808-й голы. «Рейнджерс» с 11-м голом Панарина в сезоне прервали победную серию «Каролины» из 11 матчей. «Торонто» уступил «Сент-Луису» по буллитам в результативном матче. Все игры дня – здесь.

7. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл гонку на 10 км классическим стилем на третьем этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе, Крюгер – 2-й, Тенсет – 3-й. Шведка Фрида Карлссон победила в женском забеге, Пярмякоски – 2-я, Калво – 3-я.

8. Пиво не будут продавать на российских стадионах в 2023 году.

9. НБА. 55+10 от Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Вашингтон», «Оклахома» набрала 150 очков и победила «Бостон» с разницей «+33» и другие результаты.

10. Трансферные новости. Энцо Фернандес переходит в «Челси» за 127 млн евро, «синие» заплатят тремя траншами. Трансфер станет 6-м по цене в истории. «Барса» хочет бесплатно подписать Мукоко летом, так как зимой форварда «Боруссии» не удастся зарегистрировать. «Арсенал» предложил «Шахтеру» за Мудрика 50 млн евро и бонусы. «Челси» вмешается, если трансфер сорвется. Артему Дзюбе предложили перейти в «Сивасспор», клуб идет в зоне вылета чемпионата Турции.

11. Ла Лига из-за расизма в адрес Винисиуса Жуниора обратилась в суд насчет возбуждения уголовного дела в отношении виновных.

12. Знаменитый раллийный гонщик Кен Блок погиб в результате аварии на снегоходе. Ему было 55 лет.

13. «Детройт» поместил форварда Якуба Врану на драфт отказов. Его зарплата – 5,25 млн долларов в год.

14. Президент UFC Дэйна Уайт подрался с женой в ночном клубе в Мексике в канун Нового года.

15. Дакар-2023. Герлен Шишери выиграл 3-й этап, Сайнс-старший уступил лидерство Аль-Аттия, Сандерс вышел на первое место в классе мотоциклов.

16. Тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал, что пнул будущую жену в 1991-м – они состоят в браке 25 лет. Федерация на ЧМ-2022 получила анонимное сообщение об инциденте.

Цитаты дня.

Вяльбе о Путине: «Решения этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась»

Третьяк о российском хоккее: «Беспокоиться не стоит. У нас хорошая школа, молодежь, около 700 катков по стране. Проект «Красная машина» дает плоды»

«Месси – не такой совершенный игрок, как Кройфф, например. Пеле был уникальным, его коснулась волшебная палочка Бога». Экс-партнер бразильца Формосо о лучшем в истории

Андрей Канчельскис: «В восточной культуре очень правильное отношение к женщинам. Там они домохозяйки, смотрят за детьми»

Освальдо Ардилес: «Называю Пеле, Марадону и Месси тремя волхвами, они находятся на вершине. Больше на этом Олимпе никого нет»

Елена Вяльбе: «Думаю, что Путин покорил 99% женщин России. Когда он говорит, многие женщины начинают слушать»

Криштиану Роналду: «Я уникальный игрок. Я побил все рекорды в Европе, хочу побить кое-какие и в Саудовской Аравии»