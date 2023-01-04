Овечкин разделил с Селянне 2-е место в истории НХЛ по очкам среди игроков из Европы (1457)

Теги рейтинги Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ Стэн Микита Хоккей

Александр Овечкин разделил с Теему Селянне 2-е место по очкам среди европейцев в истории НХЛ (1457).

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (4:5 ОТ), забросив 27-ю и 28-ю шайбы в текущем сезоне (807-ю и 808-ю в рамках регулярок за карьеру).

В 1314 играх в НХЛ на счету Овечкина стало 1457 (808+649) очков. Он разделил 16-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Теему Селянне, набравшим 1457 (808+649) очков в 1451 матче. 

15-е место занимает Стэн Микита с 1467 (541+926) очками в 1396 матчах, 17-е – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 1452 (536+916) очками в 1145 играх. 

При этом среди лучших европейских бомбардиров (учитывая игроков, подготовленных европейскими школами хоккея) в истории лиги впереди идет только Яромир Ягр (1921 очко в 1733 играх). 

Овечкин забил 807-й и 808-й голы в НХЛ. До Гретцки – 86 шайб

10 комментариев

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corazón blanco
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Ответ Deathspell Omega
В 1314 играх в НХЛ на счету Овечкина стало 1457 (808+649) очков. Он разделил 16-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Теему Селянне, набравшим 1457 (808+649) очков в 1451 матче. ________________________________ Даже не в курсе был, что Селянне 808 голов забил....
Все-думали, что Ови вышел на второе место обойдя Горди Хоу, а оказалось, что только сравнялся с Селянне)
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Be1983kot18leta@gmail.com
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Ответ Deathspell Omega
В 1314 играх в НХЛ на счету Овечкина стало 1457 (808+649) очков. Он разделил 16-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Теему Селянне, набравшим 1457 (808+649) очков в 1451 матче. ________________________________ Даже не в курсе был, что Селянне 808 голов забил....
Career

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A
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PTS
1457
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Георгий Сахабутдинов
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Ответ Deathspell Omega
В 1314 играх в НХЛ на счету Овечкина стало 1457 (808+649) очков. Он разделил 16-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Теему Селянне, набравшим 1457 (808+649) очков в 1451 матче. ________________________________ Даже не в курсе был, что Селянне 808 голов забил....
Копипаст, жестокий и беспощадный
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Be1983kot18leta@gmail.com
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Два моих самых любимых игрока из Европы.
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каток Третьяка
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Ягр недосягаем... 500 очков это нужно минимум ещё 6 не плохих сезонов...
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Дмитрий Дашковский
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Овечкин и леброн Джеймс даже представить не могли что в скором времени станут лучшими снайперами НБА и нхл
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Deathspell Omega
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В 1314 играх в НХЛ на счету Овечкина стало 1457 (808+649) очков. Он разделил 16-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Теему Селянне, набравшим 1457 (808+649) очков в 1451 матче.
________________________________

Даже не в курсе был, что Селянне 808 голов забил....
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corazón blanco
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Ови оставляет за спинам таких глыб мирового хоккея, хотя уже давно и сам его большая легенда.
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Кино Музыка
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Саша, догони Ягра.
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SoD
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На 2 сезона быстрее чем финская вспышка, очень достойно
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