Овечкин разделил с Селянне 2-е место в истории НХЛ по очкам среди игроков из Европы (1457)
Александр Овечкин разделил с Теему Селянне 2-е место по очкам среди европейцев в истории НХЛ (1457).
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (4:5 ОТ), забросив 27-ю и 28-ю шайбы в текущем сезоне (807-ю и 808-ю в рамках регулярок за карьеру).
В 1314 играх в НХЛ на счету Овечкина стало 1457 (808+649) очков. Он разделил 16-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Теему Селянне, набравшим 1457 (808+649) очков в 1451 матче.
15-е место занимает Стэн Микита с 1467 (541+926) очками в 1396 матчах, 17-е – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 1452 (536+916) очками в 1145 играх.
При этом среди лучших европейских бомбардиров (учитывая игроков, подготовленных европейскими школами хоккея) в истории лиги впереди идет только Яромир Ягр (1921 очко в 1733 играх).
Овечкин забил 807-й и 808-й голы в НХЛ. До Гретцки – 86 шайб
684
A
773
PTS
1457
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Даже не в курсе был, что Селянне 808 голов забил....