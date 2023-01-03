Дакар-2023. Сандерс выиграл 3-й этап и возглавил зачет мотоциклов
В Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар-2023».
Даниэль Сандерс выиграл этап в классе мотоциклов и обогнал Мейсона Клейна в общем зачете, чемпион «Дакара-2020» Рикки Брейбек сошел.
Ралли Дакар
3 января 2023 года
Этап 3
Мотоциклы
1. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») – 4:24.15
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +5.23
3. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +6.19
Положение после этапа 3
1. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») – 14:05.38
2. Мейсон Клейн (США, «КТМ») +4.04
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +4.53
Соревнования в других классах продолжаются.
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