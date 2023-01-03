Месси завершил отпуск после победы на ЧМ-2022 и вылетел в Париж. Он сыграет с «Анжером» 11 января

возвращается в расположение « ».

Чемпион мира в составе сборной завершил отпуск в родном Росарио после ЧМ-2022 и вылетел в Париж на частном самолете с семьей.

Ожидается, что форвард сыграет с « » 11 января.

В 13 матчах Лиги 1 Месси забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. Статистика Лео – здесь.