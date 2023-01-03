Месси завершил отпуск после победы на ЧМ-2022 и вылетел в Париж. Он сыграет с «Анжером» 11 января

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Анжер Футбол

Лионель Месси возвращается в расположение «ПСЖ».

Чемпион мира в составе сборной Аргентины завершил отпуск в родном Росарио после ЧМ-2022 и вылетел в Париж на частном самолете с семьей.

Ожидается, что форвард сыграет с «Анжером» 11 января.

В 13 матчах Лиги 1 Месси забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. Статистика Лео – здесь.

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36 комментариев

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Iuasamotu
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ПСЖ без Месси погибает
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ bkd7h6q68t
Пеле-ЛЕГЕНДА
Никто и не спорит.Просто к чему ты это?
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Любезный Коссутий
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Ответ Direct free kick
Пеший конечно ужасен от и до
это не так. Месси - лучший игрок мира, последних лет 15-ти. и победа на ЧМ закрепила этот статус.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Бестрофейник 19/20
Сколько тут видел комментариев, что клуб должен быть на первом месте, ибо обеспечивает зарплатой. А сборная ничего не даёт. А сейчас что-то не видно таких комментариев. Всё что связано с Месси сопровождается лицемерием его фанатов. Минусуйте, лицемеры :)
Тебя будут минусовать потому что ты сектант. Почти все аргентинцы из основы отдыхают. Мак Алистер пропустил два матча Брайтона, Альварес вышел на 10 минут во втором матче. Молина и Де Пауль не играют, Мартинес не играет. Из всей основы только игроки Бенфики вышли и провалили матч, а тут челу 35. Тебе Аль-Наср смотреть
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jeni
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Ответ Великий Алонсо
Никто и не ждёт этот балласт в ПСЖ
Ты хотела сказать чемпион мира, балласт в аль Наср поехала🤣🤣🤣🤣🤡
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Benner
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Ответ Бестрофейник 19/20
Сколько тут видел комментариев, что клуб должен быть на первом месте, ибо обеспечивает зарплатой. А сборная ничего не даёт. А сейчас что-то не видно таких комментариев. Всё что связано с Месси сопровождается лицемерием его фанатов. Минусуйте, лицемеры :)
Человеку 35 лет, отыграл все матчи ЧМ от звонка до звонка, 2 матча до 120 минут. Победил к тому же.

Минусовать тебя не буду, мой минус ты не заслужил. Скули лучше))
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Александра Александрова
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Ответ Бестрофейник 19/20
И с ним проиграли бы. Месси зная это слился. А без Месси ПСЖ финалист ЛЧ
Уровень чего ?)) что ты несешь у Псж была сетка Боруссия , Аталанта , Лейпциг и всего 4 матча до финала , с Месси Псж против такой сетки будет каждый год финалистом , да еще и финал зацепит )))
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Gg Vp
Те кто пишут что псж без Нея и Месси трудно, вообще не следили за клубом до их прихода, и без Нея с Месси неплохо выступали, без Лео до финала лч доходили , судить по 1 матчу очень глупо тем более против 2 места лиге в гостях
Это был другой состав о чем ты? Был бы не доллар в раме, а навас псж и в прошлом году бы далеко зашел. В финал их выводил Тьяго Силва, который через год выиграл лч с Челси. С таким успехом можно критиковать в Милане Тео до него же брали лч 15 лет назад
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Бестрофейник 19/20
И с ним проиграли бы. Месси зная это слился. А без Месси ПСЖ финалист ЛЧ
🤣🤣 ты не ошибся веткой? Аль-Наср и Аль халяль маляль не здесь
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Колбаскер тут
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Вангую. Гоат летит на матче с откровенным аутсайдером Лиги 1. Забьет или отдаст пас и все будут говорить, видите как похорошел ПСЖ при Месси. Ну конечно, когда надо тащить со второй командой Лиги 1, так Месси в отпуске, а как с последней командой чемпа, так вот он, гоат. Самим не смешно?
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ Великий Алонсо
Никто и не ждёт этот балласт в ПСЖ
Как думаешь,Кринж хотя бы два гола забьет с игры(без учета пенальти) в Аравии за сезон?
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Крестьян Роналду
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Ответ bkd7h6q68t
Пеле-ЛЕГЕНДА
Да ладно!?
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Гегенпрессинг Рангника
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Ну что фанатки Роналду, вы готовы? Между ними 6 голов на клубном уровне, уже 11 числа разрыв сократиться. Ещё гады считают статистику топ-5 чемпионатов, не нафармишь на сантехниках-арабах
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Крестьян Роналду
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Ответ Великий Алонсо
Никто и не ждёт этот балласт в ПСЖ
Поэтому он и поехал в Аль Наср
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Бестрофейник 19/20
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Сколько тут видел комментариев, что клуб должен быть на первом месте, ибо обеспечивает зарплатой. А сборная ничего не даёт. А сейчас что-то не видно таких комментариев. Всё что связано с Месси сопровождается лицемерием его фанатов. Минусуйте, лицемеры :)
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Колбаскер тут
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Ответ LNk O
Наконец-то, а то ПСЖ без него ничего не может
Да, ПСЖ без Неймара уровень Страсбура
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Крестьян Роналду
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Ответ Любезный Коссутий
Лучший игрок в истории футбола недавно скончался
Месси вроде жив
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Bigbadaboom
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Париж будете лицезреть немотивированного пенсионера в центре поля 90 минут.
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Любезный Коссутий
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ждем 3-4 голевых действия от инопланетного.
Аежер, конечно, не Ланс - этих и вполноги можно обыграть.
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Andria Managadze
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Ответ Direct free kick
Пеший конечно ужасен от и до
"пеший" чемпион мира а ваш балласт #7
0 голов в плей офф чм
0 медалей чм
0 чм вечно четвертый
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rich.
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Король отдохнул, король возвращается
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Терминатор///Айлбибекович
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Наконец то.А то я уже соскучился по игре Величайшего Футболиста(как минимум современности).
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Бестрофейник 19/20
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Ответ LNk O
Наконец-то, а то ПСЖ без него ничего не может
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Gg Vp
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Те кто пишут что псж без Нея и Месси трудно, вообще не следили за клубом до их прихода, и без Нея с Месси неплохо выступали, без Лео до финала лч доходили , судить по 1 матчу очень глупо тем более против 2 места лиге в гостях
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Любезный Коссутий
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Ответ Виктор Петров
Лучший игрок в истории футбола снова в деле, это вам не арабская принцесса
Лучший игрок в истории футбола недавно скончался
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