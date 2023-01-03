Месси завершил отпуск после победы на ЧМ-2022 и вылетел в Париж. Он сыграет с «Анжером» 11 января
Лионель Месси возвращается в расположение «ПСЖ».
Чемпион мира в составе сборной Аргентины завершил отпуск в родном Росарио после ЧМ-2022 и вылетел в Париж на частном самолете с семьей.
Ожидается, что форвард сыграет с «Анжером» 11 января.
В 13 матчах Лиги 1 Месси забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. Статистика Лео – здесь.
Минусовать тебя не буду, мой минус ты не заслужил. Скули лучше))
Аежер, конечно, не Ланс - этих и вполноги можно обыграть.
0 голов в плей офф чм
0 медалей чм
0 чм вечно четвертый