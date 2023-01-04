«Арсенал» впервые не забил в сезоне АПЛ. До этого отличались во всех 16 играх

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» не забил в первый раз в нынешнем сезоне АПЛ.

Команда тренера Микеля Артеты сыграла вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Лондонцы ранее забивали как минимум один мяч во всех 16 играх в рамках чемпионата.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 17 матчах.

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alar Asus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Chyngyz Orozaliev
Хоть доминировали?
Контролировали игру, стараясь сыграть на ноль, по видимому это было важно. Плюс Ньюкасл сел автобусом у ворот. Арсенал давил, но сороки хорошо защищались, толком не дали ничего создать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чёрный тюльпан
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ azat_cao
Кто-то явно не хочет чемпионства Арсенала. Кто там руководитель ассоциации судей Англии? Не напомните?
Был не так давно Райли, а сейчас Уэбб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ocelot
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
моменты были но не хватило точности а там где Нкетиа точности хватило то спас Поуп
сороки хороши но в этом матче Арсенал смотрелся явно сильнее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глаукома Скоулза
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Сергей Вячеславович
Ну будь такой эпизод у ворот Арсенала , то уверен на100% что это был бы пенальти .
А почему тогда в матче с Ливерпулем не дали пенальти в ворота Арсенала за игру рукой Габриэля?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Branddd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Заслуженная ничья. Ньюкасл - молодцы.

Но момент с пенальти заслуживал, как минимум, более пристального изучения. С какого лешего, судья решил сразу решить эпизод - непонятно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vy_Ao
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ azat_cao
Кто-то явно не хочет чемпионства Арсенала. Кто там руководитель ассоциации судей Англии? Не напомните?
Шейх Аль-Мансур?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Юрана
Тащат Маню как только могут
В матче МЮ-Борнмут тоже пенку не поставили в ворота гостей .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей MiKi3iP
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если не смотреть на судейство, а просто на игру, то не понятно чего здесь было больше: желания победить, или боязни проиграть, причём со стороны обеих команд. Отсюда и вполне себе справедливая ничейка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Вячеславович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну будь такой эпизод у ворот Арсенала , то уверен на100% что это был бы пенальти .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chyngyz Orozaliev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хоть доминировали?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эксперимент
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фанат спорта01
Почему пенку не поставили Я так и не понял. И ещё этот судья в матче Сити добавил 11минут,а здесь только 5.
В матче Сити судьи ремонтировали оборудование 5 минут не считая всех задержек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Ляшенко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий Бервинов
Ну отдельно про скамейку - с трудом верится в чемпионство Арсенала, когда игру усилить абсолютно некем. 1 замена из 5, и та по позиции. Вылетит кто-то еще из основы, кроме Жезуса - и начнутся проблемы
Поэтому и гоняются за Мудриком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кроссовер Айверсона
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Denis Spiridenock
да вы чё, это был чисто ничейный матч (момент в конце с рукой думаю спорный, если рассуждать со свежей головой, то тоже думаю что пенальти скорее не было). Арсенал доходил до ворот и ничего особо создать не мог, Ньюкасл ещё меньше доходил до ворот и ничего создать не мог, по-моему всё закономерно
https://twitter.com/terryflewers/status/1610390579548131329?t=umupAaEov8Iyx96y-0sunA&s=19
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джейме Ланнистер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Собака-буддист
Честно раньше не смотрел не одной игры Ньюкасла Вопросов конечно куча. Где и хваленый прессинг, и владение и т д
Работу в судейской увидели же сегодня.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Attikus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий Бервинов
Так-то оно так, но и при равной игре зачастую какой-то фактор решает. Тут его как раз не решил непоставленный пенальти, толком эпизод не дали посмотреть, но по жестикуляциям футболистов, там явно был непроходной эпизод
Судя по куцым повторам что были в трансляции в руку мяч попал уже от корпуса защитника.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сади Самедов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если не ставить ни один из пенальти за футболку Габриэла и игру рукой в концовке, то забить автобусу становится слишком проблематично
Не смотреть Вар лично на 95 тоже выглядит максимально странным, для чего тогда главный судья на поле, если не смотрит
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
алекс голудин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Denis Spiridenock
да вы чё, это был чисто ничейный матч (момент в конце с рукой думаю спорный, если рассуждать со свежей головой, то тоже думаю что пенальти скорее не было). Арсенал доходил до ворот и ничего особо создать не мог, Ньюкасл ещё меньше доходил до ворот и ничего создать не мог, по-моему всё закономерно
Ну, удар Нкетии, который потащил Поуп ногами, удар Мартинелли головой после навеса с углового ничем не назовёшь. Да и просто подходов у Арсенала раза в три больше было, чем у Ньюкасла. Во втором тайме вообще не могли у Арсенала мяч отобрать, и это не перекатывание его в центральном круге, между защитниками.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis Spiridenock
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий Бервинов
Так-то оно так, но и при равной игре зачастую какой-то фактор решает. Тут его как раз не решил непоставленный пенальти, толком эпизод не дали посмотреть, но по жестикуляциям футболистов, там явно был непроходной эпизод
может быть, правда в такой ситуации любая команда сильно бы жестикулировала и при менее спорном моменте
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кобилжон Махкамов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фанат спорта01
Почему пенку не поставили Я так и не понял. И ещё этот судья в матче Сити добавил 11минут,а здесь только 5.
Судя стажёр или платили ему 2 пенальти не дал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Ляшенко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Гляньте на календарь Сити и Арсенала, просто огонь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Train67
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
8 очков от Сити, Арсенал продолжает увеличивать отрыв! Могли побеждать конечно, и пенальти должны были давать, но судья решил иначе.
По итогу ничья против крепкого Ньюкасл неплохой результат, это лучше чем терять очки с Эвертоном как Сити.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Бервинов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Denis Spiridenock
да вы чё, это был чисто ничейный матч (момент в конце с рукой думаю спорный, если рассуждать со свежей головой, то тоже думаю что пенальти скорее не было). Арсенал доходил до ворот и ничего особо создать не мог, Ньюкасл ещё меньше доходил до ворот и ничего создать не мог, по-моему всё закономерно
Так-то оно так, но и при равной игре зачастую какой-то фактор решает. Тут его как раз не решил непоставленный пенальти, толком эпизод не дали посмотреть, но по жестикуляциям футболистов, там явно был непроходной эпизод
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ashot Kafka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Слабо отыграли в целом, Эдегор и Мартинелли совсем незаметны были. Но блин, как Арсенал играет против автобуса, так еще и профнепригодные судья попадаются. Ну какие 5 минут, когда один воротчик за второй тайм минут 6 натянул минимум, да и пеналь в штрафной на Габриэле нужно было ставить
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Бервинов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ софочка
Игра, конечно, огненная, несмотря на 0-0
Скорее из-за количества желтых. А так ни у одной команды не было прям явного шанса забить. И у Ньюкасла, и у Арса были в этом сезоне поинтереснее, ИМХО
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Krishna
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
арсеноль
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий