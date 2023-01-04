«Арсенал» впервые не забил в сезоне АПЛ. До этого отличались во всех 16 играх
«Арсенал» не забил в первый раз в нынешнем сезоне АПЛ.
Команда тренера Микеля Артеты сыграла вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.
Лондонцы ранее забивали как минимум один мяч во всех 16 играх в рамках чемпионата.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 17 матчах.
сороки хороши но в этом матче Арсенал смотрелся явно сильнее
Но момент с пенальти заслуживал, как минимум, более пристального изучения. С какого лешего, судья решил сразу решить эпизод - непонятно.
Не смотреть Вар лично на 95 тоже выглядит максимально странным, для чего тогда главный судья на поле, если не смотрит
По итогу ничья против крепкого Ньюкасл неплохой результат, это лучше чем терять очки с Эвертоном как Сити.