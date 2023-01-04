«Арсенал» впервые не забил в сезоне АПЛ. До этого отличались во всех 16 играх

« » не забил в первый раз в нынешнем сезоне .

Команда тренера сыграла вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Лондонцы ранее забивали как минимум один мяч во всех 16 играх в рамках чемпионата.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 17 матчах.