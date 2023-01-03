очень близок к продлению контракта с « ».

По информации Marca, аргентинец продлит соглашение с парижанами еще на один сезон – до 2024 года.

После возвращения из отпуска 35-летний футболист подпишет новое соглашения. Если не случится чего-то экстраординарного, о продлении могут объявить на этой неделе.

Отмечается, что Месси продлевает контракт, так как хочет продолжить выступать на топ-уровне.

В 13 матчах Лиги 1 Месси забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. Статистика Лео – здесь.