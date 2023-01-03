Месси продлит контракт с «ПСЖ», объявить могут на этой неделе. Лео хочет продолжить играть на топ-уровне

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси очень близок к продлению контракта с «ПСЖ».

По информации Marca, аргентинец продлит соглашение с парижанами еще на один сезон – до 2024 года.

После возвращения из отпуска 35-летний футболист подпишет новое соглашения. Если не случится чего-то экстраординарного, о продлении могут объявить на этой неделе.

Отмечается, что Месси продлевает контракт, так как хочет продолжить выступать на топ-уровне.

В 13 матчах Лиги 1 Месси забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. Статистика Лео – здесь.

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60 комментариев

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Айлин 1990
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Ответ Али Себиев
Правильно, не возвращаться же в Барсу, где уже не выпишут контракт на полмиллиарда. Реальность оказалась немного суровее для гранатово-голубых сектантов верящих что Месси так сильно любит родной клуб, что будет вести его к победам (над Осасунами) за мешок картошки
Он завершит карьеру в Барсе не переживай.

А вот Реал отказался от Роналду, хотя Мендеш предлагал Реалу 50 млн год , что бы Роналду играл за них.
Они даже от этого отказались, посчитали что самый слабый игрой 2022 года и 556 игрок ЧМ не нужен им даром.
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Игорь Климов
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Ответ Тор 100
Очень зря Месси
Предлагаешь уехать Месси в Саудовскую Аравию доигрывать, как это сделал Кринж7, так?
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kuatov_zhasulan@mail.ru
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Ответ VERBLYUD
Один играет в одной из 5 лучших лиг мира, другой перешел в 149 лигу)))
Посмотрим где и как будет играть Месси в 38
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GigaChad
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Ответ VERBLYUD
Один играет в одной из 5 лучших лиг мира, другой перешел в 149 лигу)))
Справедливости ради, Месси младше Роналду на 2 года, разумнее будет посмотреть на Лео, когда тому будет столько, сколько сейчас Роналду.
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Muhammad Juraev
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Ответ AF007
2023 - пятая ЛЧ, восьмой ЗМ, рыгальда вешается на своих стрингах 2024 - второй КА 2025 - шестая ЛЧ, девятый ЗМ, футбол переименовывают в Месси 2026 - второй ЧМ, десятый ЗМ, планету переименовывают в Месси
Ахахахахахах стринги их слабое место, зачем ты так 🤣🤣🤣
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Али Себиев
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Ответ Muhammad Juraev
В 38? Ты это про кого, глорик?)
Про тебя, конечно, сынок
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Verhovn
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Не люблю ПСЖ, но это выбор Лео. Значит понимание присутствует у обеих сторон. Успехов.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Кар Карыч
даже переходу в Аль-Наср нашли оправдание!!!
Это же хорошо, одни позитивы 😀
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Юрий Кечко
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Ответ Али Себиев
Кто-то продолжил выступать на топ-уровне до 38 лет, а кто-то в 34 уехал во французскую лигу фермеров играть за денежный мешок. Да, разница большая
Результаты лиги фермеров в еврокубках за последние 5 лет
Псж финал лч
Марсель финал ле
Лион полуфинал лч

Например такие результаты давно не снятся итальянским клубам
Получается не лига фермеров только апл? Ла лига у вас чемпионат двух команд
Бундеслига тоже лига фермеров)))
Страшно подумать про чемпионаты не в топ 5
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Игорь Климов
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Лео Месси ещё не один сезон поиграет на высшем уровне в топ-5 Европы и в Лиге Чемпионов, а также ещё сыграет на Копа Америка в 2024 году, а, возможно, и на ЧМ-26 года. Удачи и побед лучшему футболисту современности - Месси!
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Станислав Л
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Ответ Назар Игорь
Лапорту из Барсы не сдвинуть, сидит плотно, молодой да ранний. Копал под Нуньеса, сожрал Гаспарта. Опытный юрист, прекрасно оценивает обстановку.
Месси к нему вряд ли пойдет, после того как он поступил
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Muhammad Juraev
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Да вот, наоборот. Новость про продление контракта Месси, а подавляющее большинство комментов про Роналду, причем от фанов Месси.
А что вы, фруктовые тут тогда делаете?🤣🤣🤣
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Али Себиев
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Правильно, не возвращаться же в Барсу, где уже не выпишут контракт на полмиллиарда. Реальность оказалась немного суровее для гранатово-голубых сектантов верящих что Месси так сильно любит родной клуб, что будет вести его к победам (над Осасунами) за мешок картошки
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Muhammad Juraev
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Ответ Али Себиев
Кто-то продолжил выступать на топ-уровне до 38 лет, а кто-то в 34 уехал во французскую лигу фермеров играть за денежный мешок. Да, разница большая
В 38?
Ты это про кого, глорик?)
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Гегенпрессинг Рангника
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Хорош гоат, перебьёт все рекорды принцессы. Именно поэтому так бомбят тут глоры кристины
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aidos_1979
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Король выиграл все что можно официально закрепив за собой статус величайшего, теперь на расслабоне может может лишить последний аргумент фрукта - стату по голам)))
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DolJun
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Ответ Совесть Черданцева
Кто о чем а Должун о Барселоне, которая в кои-то веки угодила. У тебя травма что ли от Барсы?)
ты че, в какой-то изоляции был последний год? не слышал как лапортыч сперва обещал оставить месси, потом вернуть месси) а местные кулес такие доверчивые что реально ждали лучшего игрока поколения в этом болоте))
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Назар Игорь
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Ответ Станислав Л
Лапорта уйдет - вернется
Лапорту из Барсы не сдвинуть, сидит плотно, молодой да ранний. Копал под Нуньеса, сожрал Гаспарта. Опытный юрист, прекрасно оценивает обстановку.
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Айлин 1990
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Ответ Али Себиев
Кто-то продолжил выступать на топ-уровне до 38 лет, а кто-то в 34 уехал во французскую лигу фермеров играть за денежный мешок. Да, разница большая
С 2018 года мы не видели роналду. Так что ему не 38 было в 2018 году.
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Men77
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Я думал, шутка о том, что , что после перехода Роналду, его фаны станут утверждать, что лига саудитов лучше лиги 1, останется шуткой.
Так нет, его фаны действительно так утверждают.
Это же надо так пробивать дно, раз за разом🤣
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Совесть Черданцева
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Ответ DolJun
а кто-то всерьез думал что месси вернется фк мем где на трансферы с протянутой рукой перед игроками стоят?))
Кто о чем а Должун о Барселоне, которая в кои-то веки угодила. У тебя травма что ли от Барсы?)
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Muhammad Juraev
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Ответ Великий Алонсо
Роналду зарабатывает в 4 раза больше, хоть и старше на 2 года, глотай.
У Месси 8 ЗМ, 6 ЗБ, 41 титулов, 1 ЧМ и 2 ЗМ чемпионата мира хоть он и младше кринжа на 2 года, глотай)
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Хан Рустам
Да на этого крыжовника всем аль наср
Да вот, наоборот. Новость про продление контракта Месси, а подавляющее большинство комментов про Роналду, причем от фанов Месси.
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Айлин 1990
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Ответ xhmp26nnsn
Сам придумал эту статистику?
Он все правильно написал.
33 гола 15 голевых только в финалах у Месси.

У роналду 20 голов и 2 ассиста в финалах.
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Али Себиев
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Ответ Nate
Кто-то продолжает карьеру в ТОП-5 Лиг Европы, в клубе выступающем в ЛЧ. А некий красивый и хитрый многоходовочник уходит в ноу-нейм клуб Аль-Наср, чтобы оттуда уйти в аренду в Ньюкасл.
Кто-то продолжил выступать на топ-уровне до 38 лет, а кто-то в 34 уехал во французскую лигу фермеров играть за денежный мешок. Да, разница большая
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