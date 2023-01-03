Месси продлит контракт с «ПСЖ», объявить могут на этой неделе. Лео хочет продолжить играть на топ-уровне
Лионель Месси очень близок к продлению контракта с «ПСЖ».
По информации Marca, аргентинец продлит соглашение с парижанами еще на один сезон – до 2024 года.
После возвращения из отпуска 35-летний футболист подпишет новое соглашения. Если не случится чего-то экстраординарного, о продлении могут объявить на этой неделе.
Отмечается, что Месси продлевает контракт, так как хочет продолжить выступать на топ-уровне.
В 13 матчах Лиги 1 Месси забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. Статистика Лео – здесь.
А вот Реал отказался от Роналду, хотя Мендеш предлагал Реалу 50 млн год , что бы Роналду играл за них.
Они даже от этого отказались, посчитали что самый слабый игрой 2022 года и 556 игрок ЧМ не нужен им даром.
Псж финал лч
Марсель финал ле
Лион полуфинал лч
Например такие результаты давно не снятся итальянским клубам
Получается не лига фермеров только апл? Ла лига у вас чемпионат двух команд
Бундеслига тоже лига фермеров)))
Страшно подумать про чемпионаты не в топ 5
Ты это про кого, глорик?)
Так нет, его фаны действительно так утверждают.
Это же надо так пробивать дно, раз за разом🤣
33 гола 15 голевых только в финалах у Месси.
У роналду 20 голов и 2 ассиста в финалах.