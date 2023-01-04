Самсонов пропустил 5 шайб от «Сент-Луиса» и проиграл в серии буллитов, отразив 1 бросок из 4

пропустил 5 шайб от « » и проиграл серию буллитов, отразив 1 бросок из 4.

« » проиграл «Блюз» (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата .

Самсонов отразил 27 бросков из 32, пропустив 5 шайб за матч 2-й раз в текущем сезоне. В серии буллитов он потерпел поражение, сумев справиться только с одним броском «блюзменов» из четырех.

В текущем сезоне у Ильи 11 побед при 4 поражениях (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,38).