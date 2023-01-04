Самсонов пропустил 5 шайб от «Сент-Луиса» и проиграл в серии буллитов, отразив 1 бросок из 4

Теги Торонто Сент-Луис НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов пропустил 5 шайб от «Сент-Луиса» и проиграл серию буллитов, отразив 1 бросок из 4.

«Торонто» проиграл «Блюз» (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Самсонов отразил 27 бросков из 32, пропустив 5 шайб за матч 2-й раз в текущем сезоне. В серии буллитов он потерпел поражение, сумев справиться только с одним броском «блюзменов» из четырех. 

В текущем сезоне у Ильи 11 побед при 4 поражениях (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,38). 

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