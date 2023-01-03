«Я мало что помню». Президент UFC подрался с женой в ночном клубе

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт подрался со своей женой в одном из ночных клубов Мексики в канун Нового года.

Как сообщает TMZ, пара отдыхала с друзьями в VIP-зоне ночного клуба «Кабо-Сан-Лукас». В состоянии алкогольного опьянения Уайт наклонился к своей жене Энн Уайт, после чего супруга дала ему пощечину. В ответ женщина получила от Уайта пощечину и между ними началась драка.

«Вы слышали, как я годами говорил: «У парня не может быть оправдания, если он прикоснулся к женщине». И теперь я вынужден говорить про собственный инцидент с вами.

Мы в браке уже почти 30 лет, а знаем друг друга с 12 лет. Мы явно прошли через какое-то дерьмо вместе. У нас трое детей.

Это ужасная ситуация. Я смущен, но эта ситуация сейчас очень беспокоит наших детей. Очевидно, что после того, как появилось видео, мы показали его нашим детям. Сейчас мы полностью сосредоточены на нашей семье.

У людей будут разные мнения, и большинство из них правильными, особенно в этом случае. Я никогда раньше не поднимал руку на женщину. Мы с женой действительно любим друг друга. Мы знаем друг друга уже очень давно и это всего лишь одна из неудачных ситуаций в нашей жизни.

Я мало что помню, так что сейчас сложно объяснить, что тогда произошло. Очевидно, что это все смущает нас обоих, но что более важно, что мы больше заботимся о детях», – сказал Уайт.

Конор хочет подраться с Нейтом Диазом на чемпионате по пощечинам

Подозреваемого в убийстве дорожного инспектора экс-бойца ACA арестовали на два месяца

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Сергеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Роман Мещерский
Вспоминается: "Углепластик, охладите свое тр____ние")))
ГАНСТЕРСКАЯ САРДЕЛЬКА
«УЛИЦА РОШИ НА УРОВНЕ ГРУНТА ПРИБЫЛА, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ!»))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
circassian*
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как всегда, начала первой баба - и получила в ответ.
Но извиняется Дана, но не жена. Хотя получила она по делу - я тоже против насилия против женщин, но женщина не должна этим пользоваться, распуская руки сама
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Лебедев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот это любовь😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Мещерский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Артём Сергеев
"Мы прошли некоторое ****мо вместе", каждый раз ржу с этой фразы))
Вспоминается: "Углепластик, охладите свое тр____ние")))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garp
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
дело житейское
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bengalsckyzh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Алкоголь ломает и великих!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimonivanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дана Скали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Сергеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Мы прошли некоторое ****мо вместе", каждый раз ржу с этой фразы))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Сергеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дэйна "ББПЕ" Уаит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
КАЛИГУЛА
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Издержки профессии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Makhasamatman Buch
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Iuasamotu
Поднял руку на женщину один раз, поднимет и второй. Им лучше развестись.
Написал комментарий один раз, напишешь и второй. Тебе лучше разбить телефон
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Johnny Walker
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Синька это зло!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jordan95
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Было бы смешно, если бы Хасбик оказался возле пьяного Уайта и дал бы ему пощечину, а в ответ Дана его припечатал бы🤣
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
с публичных людей ответственность вдвойне...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поднял руку на женщину один раз, поднимет и второй. Им лучше развестись.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Diego 95
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Судя по кадрам Дана выиграл раздельным решением
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ван Гал
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Алкоголь зло, в большом количестве.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stanny Goatbull
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
The judges shows us the scorecard: 30:27, 30:27, 30:27, aaaaand.... Neeeeeeew! New Head of UFC is Dana’s wife!)
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Никонов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DanaWhite
Когда тут будет хоть что-то про мма? Телеканал Малахов с ведущим Мурадом и Тарасовым
Не уходи от темы. Умей отвечать за поступки.
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нифига драка. Кровавая бойня просто
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DanaWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда тут будет хоть что-то про мма?
Телеканал Малахов с ведущим Мурадом и Тарасовым
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий