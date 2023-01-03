«Я мало что помню». Президент UFC подрался с женой в ночном клубе

Президент UFC Дэйна Уайт подрался со своей женой в одном из ночных клубов Мексики в канун Нового года.

Как сообщает TMZ, пара отдыхала с друзьями в VIP-зоне ночного клуба «Кабо-Сан-Лукас». В состоянии алкогольного опьянения Уайт наклонился к своей жене Энн Уайт, после чего супруга дала ему пощечину. В ответ женщина получила от Уайта пощечину и между ними началась драка.

«Вы слышали, как я годами говорил: «У парня не может быть оправдания, если он прикоснулся к женщине». И теперь я вынужден говорить про собственный инцидент с вами.

Мы в браке уже почти 30 лет, а знаем друг друга с 12 лет. Мы явно прошли через какое-то дерьмо вместе. У нас трое детей.

Это ужасная ситуация. Я смущен, но эта ситуация сейчас очень беспокоит наших детей. Очевидно, что после того, как появилось видео, мы показали его нашим детям. Сейчас мы полностью сосредоточены на нашей семье.

У людей будут разные мнения, и большинство из них правильными, особенно в этом случае. Я никогда раньше не поднимал руку на женщину. Мы с женой действительно любим друг друга. Мы знаем друг друга уже очень давно и это всего лишь одна из неудачных ситуаций в нашей жизни.

Я мало что помню, так что сейчас сложно объяснить, что тогда произошло. Очевидно, что это все смущает нас обоих, но что более важно, что мы больше заботимся о детях», – сказал Уайт.

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