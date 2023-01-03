Алексис Мак Аллистер: «Не хотим, чтобы Месси уходил из сборной. Лео заслуживал победы на ЧМ, рад был помочь ему»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Брайтон ЧМ-2026 Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер надеется, что Лионель Месси продолжит играть за сборную Аргентины.

Ранее форвард «ПСЖ» сообщал, что ЧМ-2022, ставший для него победным, будет его последним чемпионатом мира.

«Мы не хотим, чтобы он покидал сборную. Он сказал, что это будет его последний чемпионат мира, но мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы он остался с нами. Он это знает. Давайте посмотрим, что будет дальше.

Он отправил всем нам пожелания очень хорошего года. Он был очень благодарен нам. После игры мы не смогли особо пообщаться, потому что хотели отпраздновать. Думаю, что мы до сих пор не осознаем, чего достигли, но в ближайшие пять-десять лет поймем.

Месси заслуживал [победы на ЧМ]. Это был единственный трофей, которого ему не хватало, и теперь он у него есть. Я очень рад быть частью этого, рад помочь ему и команде получить этот трофей.

Я очень рад за него, а также за Ди Марию, потому что это два игрока, которые много бились за последние пару лет, чтобы получить этот трофей и играть за нашу страну», – сказал хавбек «Брайтона».

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21 комментарий

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Scorpion
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8 ЗМ Месси, Слёзы Роналду, Истерика сестёр Авейру.
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Михо
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Мак Аллистер одно из главных открытий чм, в решающих матчах играл уже в основе, в полуфинале такой дриблинг показал, что комментатор его спутал с Месси) понятно что комментаторы матча так себе, но все же)
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Alex Legend
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Отпустите уже старика на пенсию
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jeni
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Ответ Великий Алонсо
Месси бездарь, не тянет уровень сборной уже давно. Спасибо Мартинесу за чемпионство.
Ты уже спортс не тянет, давно, не зря тебя с грязью смешивают 🤡🤡🤡🤡
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Назар Игорь
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Около 40 титулов самой высокой пробы за карьеру, тут можно и расслабиться. Но захочет ли этого сам "великий"?
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Мексиканская песня
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Алексис Мак Аллистер: "Месси - Дункан Маклауд".
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VERBLYUD
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Ответ Marcus-light
В 2022 получил Бензема, Месси не успел)
Бензема получил за сезон 21/22. Месси получит за 22/23.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ QWertY
Севка плюсо дрот вернулся из запоя👍🏻👏🏻
Всё-таки выжил после кубка и МВП ЧМ у его любимого Месси😢
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Marcus-light
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Ответ cektor
2022 год Месси однозначно. Ждем 8 ЗМ ))
В 2022 получил Бензема, Месси не успел)
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Великий Алонсо
Месси бездарь, не тянет уровень сборной уже давно. Спасибо Мартинесу за чемпионство.
Ты ошибся перепутав Месси с Роналду. Я тебя поправил не благодари. Кринжианo finished player
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Гегенпрессинг Рангника
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Бруну Фернандеш: хотим чтобы Роналду ушёл из сборной
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Великий Алонсо
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Месси бездарь, не тянет уровень сборной уже давно. Спасибо Мартинесу за чемпионство.
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А.Э.РАСИМ
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Месси величайший футболист.
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QWertY
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Ответ Sevuska
Вчера его так в Брайтоне принимали , что просто душа радовалась за парня 👍
Севка плюсо дрот вернулся из запоя👍🏻👏🏻
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rigobersong
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Ответ cektor
2022 год Месси однозначно. Ждем 8 ЗМ ))
Король футбола!🥇🏆👑
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rigobersong
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Все любят Месси🇦🇷🥇 А кто не любит, тот просто завидует Чемпиону Мира:)

Кстати если кто не видел посмотрите как Брайтон встречал Мак Аллистера в клубе:))
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Я Гражданин Мира
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Молодец!
Вот так уважает Великого все Аргентинские футболисты.
Всем вам респект!
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Sevuska
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Лучший игрок и будущее Аргентины .
Ну после вратаря , конечно 👍
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cektor
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2022 год Месси однозначно.
Ждем 8 ЗМ ))
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Sevuska
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Вчера его так в Брайтоне принимали , что просто душа радовалась за парня 👍
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Игорь Климов
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Лео Месси главный созидатель атак в сборной Аргентины!
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