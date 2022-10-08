Юрген Клопп: «Арсенал» – молодая и интересная команда, они хорошо выступают. Артета проделал очень хорошую работу»

высказался перед матчем с .

«Нам нужно снова стать более непредсказуемыми. Для этого нужно использовать разные системы игры, мы можем играть не только по схеме 4-3-3.

Есть 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, 4-2-3-1 – мы не хотим усложнять, но очевидно, что нам доступны разные системы игры, и надо выбирать, какая модель больше подходит для нашего следующего соперника.

Нельзя сказать, что мы блуждали в темноте, а сейчас вернулись. Нам нужна стабильность. Меня не интересует краткосрочный диагноз – мы хороши или плохи, мы должны играть хорошо до тех пор, пока не начнем действовать блестяще.

Да, у нас выездные матчи с «Арсеналом» и «Рейнджерс», потом нас ждет «Ман Сити». Мы движемся через туннель, и я вижу свет, но «Ливерпуль» должен выступать лучше.

Но, повторюсь, мы должны быть более непредсказуемыми. Соперники придумали, как играть против нас, когда мы не в лучшей форме. Они знали, как играть против нас в течение многих лет, но это не работало, потому что мы сами играли исключительным образом.

Артета проделал очень хорошую работу. Зачастую, когда нужно время, никто не хочет его вам давать, но его еще нужно уметь использовать. Микель, очевидно, сумел воспользоваться данным ему временем, и я с большим уважением отношусь к этому.

У «Арсенала» было много талантов за последние несколько лет. Мартинелли – я был в восторге от него с самого начала, и вот он стал тем игроком, которого я ожидал увидеть. С Эдегором я разговаривал, когда ему было 15 лет, и тогда весь мир хотел его, прежде чем он выбрал «Реал». Сака с первого дня был невероятен. Если кто-то и знал, насколько хорош будет в роли девятого номера не в футболке «Ман Сити», то это точно был Микель. Он вернул Джаку на правильный путь. Все мы знали, как хорош был в «Атлетико».

В четверг в Лиге Европы они играли другим составом, но команда все равно была классной. Это молодая и очень интересная команда, которая очень хорошо выступает, что вполне заслуженно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Арсенал» 9 октября примет «Ливерпуль» в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Начало – в 18:30 по московскому времени.