Форвард «Аль-Насра» Машарипов опроверг, что отказался отдавать семерку Роналду: «Это один из лучших игроков своего времени»

Игрок «Аль-Насра» прокомментировал слухи, что он отказался отдать 7-й номер .

Некоторые медиа сделали такой вывод на основании эфира о приходе португальского форварда.

«Роналду идет! Теперь все будет иначе. Король идет! Завтра после тренировки у меня будут фотографии с ним в моем инстаграме. Количество моих подписчиков превысит миллион. Количество желающих подписаться на меня увеличится, но я не приму ни одного из них.

Я смотрел его матчи, когда был молодым. Никогда не думал, что буду играть с ним в одной команде. Примечательно, что он взял мой 7-й номер. Реальная история!» – сказал Машарипов во время эфира.

Футболист позже прояснил ситуацию.

«[Информация, что Роналду отобрал у меня номер] не соответствует действительности. Ко вчерашним заявлениям в инстаграме стоит относиться с юмором. Те, кто меня хорошо знает, сразу это поняли.

Планы? Внимательно следить за Роналду в «Аль-Насре». Он один из лучших игроков своего времени. Есть очень много вещей, которым можно научиться у Криштиану», – отметил Машарипов.

Sports.ru благодарит журналиста Sports.uz Яхехужу Улуходжаева за помощь с переводом.

Писали, что узбекский нападающий «Аль-Насра» не уступил Криштиану семерку. Он выступил с заявлением – призвал относиться к словам «с юмором»