Форвард «Аль-Насра» Машарипов опроверг, что отказался отдавать семерку Роналду: «Это один из лучших игроков своего времени»

Теги Криштиану Роналду Сборная Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд игровая форма Жалолиддин Машарипов Футбол

Игрок «Аль-Насра» прокомментировал слухи, что он отказался отдать 7-й номер Криштиану Роналду.

Некоторые медиа Саудовской Аравии сделали такой вывод на основании эфира Жалолиддина Машарипова о приходе португальского форварда.

«Роналду идет! Теперь все будет иначе. Король идет! Завтра после тренировки у меня будут фотографии с ним в моем инстаграме. Количество моих подписчиков превысит миллион. Количество желающих подписаться на меня увеличится, но я не приму ни одного из них.

Я смотрел его матчи, когда был молодым. Никогда не думал, что буду играть с ним в одной команде. Примечательно, что он взял мой 7-й номер. Реальная история!» – сказал Машарипов во время эфира.

Футболист позже прояснил ситуацию.

«[Информация, что Роналду отобрал у меня номер] не соответствует действительности. Ко вчерашним заявлениям в инстаграме стоит относиться с юмором. Те, кто меня хорошо знает, сразу это поняли.

Планы? Внимательно следить за Роналду в «Аль-Насре». Он один из лучших игроков своего времени. Есть очень много вещей, которым можно научиться у Криштиану», – отметил Машарипов.

Sports.ru благодарит журналиста Sports.uz Яхехужу Улуходжаева за помощь с переводом.

Писали, что узбекский нападающий «Аль-Насра» не уступил Криштиану семерку. Он выступил с заявлением – призвал относиться к словам «с юмором»

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11 комментариев

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User01
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Машарипов креативный футболист, если не уйдёт в другой клуб из-за лимита на легов и. т . д , то уверен что подружиться и сделает кучу ассистов на Рона .
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Dmitriy6354
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Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
Какой остроумный ты. Мож к Петросяну)))?
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Streetbor
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как будто у него кто-то спрашивал 🤣
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Пако
Комментарий удален
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Sevuska
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Очень важные пояснения Машарипова- « не отобрал , а взял « , то есть всё культурно и вежливо .
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уличный иуда
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Ну, в принципе, как всегда. СМИ дай лишь повод, и они начнут выполнять свою работу
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А.Э.РАСИМ
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Абубакар-Роналду-Мошарипов.
Зубодробительная тройка.
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Фанат спорта01
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Ответ arsenal.ave
Мне кажется он и жену свою ему отдаст вполне на время, ведь это же один из лучших игроков своего времени!
Сравнивать номер и жену🤦.
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А.Э.РАСИМ
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Подписчики, инстограмме, гламур
......
Опять футбола нет.
Да и не было его в последние годы.
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QWertY
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Ответ Roman_ello
Да ему просто денег дали, чтоб заткнулся, скорее всего😂
Так этот Шарипов может быть фаном Месси и хейтером Кришти, но факт в том, что он будет безумно рад, если такой футболист как портиш станет его одноклубником.
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arsenal.ave
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Мне кажется он и жену свою ему отдаст вполне на время, ведь это же один из лучших игроков своего времени!
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Roman_ello
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Да ему просто денег дали, чтоб заткнулся, скорее всего😂
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