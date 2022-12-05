Мостовой о Шалимове: «Чего слушать этого пьяницу? Кому, как не ему, молчать про алкоголь»

назвал пьяницей.

Ранее бывший игрок , «Сельты» и сборной России высказался о Шалимове и Валерии Карпине: «Не знаю, почему они унизить меня хотят все время. Спроси у Шалимова, когда протрезвеет». В ответ на это Шалимов назвал Мостового мудаком и бараном, а также рассказал историю о том, как пьяного Александра забыли в запертой машине.

«Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу? Шалимова уже самого понесло с алкогольным опьянением.

Я прекрасно помню ту историю – ее всегда ставили в шутку. Мне было достаточно глотка пива, я пиво в 25 лет попробовал. Было холодно, и я тогда остался в машине.

К вопросу, кто нажрался, так это они [Шалимов и Николай Писарев]. Я не пошел на эту дискотеку, потому что ничего, кроме этого, они и не могут. Кому, как не Шалимову, молчать про алкогольные напитки. Даже отвечать противно», – заявил Мостовой.

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