Шалимов о Мостовом: «Пошел он на ###. Этот мудак что-то про алкоголь говорит. Таким баранам бухать не надо»

грубо ответил Александру Мостовому на его слова.

Ранее бывший игрок «Сельты» и сборной России высказался о Шалимове и Валерии Карпине: «Не знаю, почему они унизить меня хотят все время. Спроси у Шалимова, когда протрезвеет».

«Пошел он на ###. Этот мудак что-то про алкоголь говорит.

Расскажу одну историю. Это еще в 87-88 году было, когда мы в играли. Мы ехали в машине на дискотеку, зима была. Мостовой нажрался как свинья. Мы его и оставили в машине, чтобы он отрезвел, а сами в адекватном состоянии пошли на дискотеку.

Проблема в том, что изнутри машину открыть нельзя. Мы и забыли про него, а он в машине этой простудился. Наверное, мы в этом виноваты с Писаревым. Но таким баранам, как Саша, бухать не надо. В этой машине он и уснул как пьяная свинья, пока мы на дискотеке веселились.

Потом мы через часа три вспомнили про него, пошли – открыли. Он там замерз, дрожал как суслик. Возможно, мы виноваты в этом с Писаревым. Может, поэтому он нас не очень любит. Но не надо было бухать, если пить не умеешь. Он после этого год не играл», – заявил бывший игрок сборной России.

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