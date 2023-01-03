«Милан» увеличил предложение Леау до 7 млн евро в год по новому контракту. Вингер хочет остаться

« » намерен удержать в составе.

«Россонери» увеличили предложение португальцу о продлении контракта. 23-летнему игроку предлагают 7 млн евро в год, сообщает журналист .

Вингер хочет остаться в «Милане», в последние дни его представители постоянно общались с клубом.

Кроме того, чемпионы Италии сосредоточатся на продлении контрактов с форвардом и хавбеком . Вместе с контрактом Леау это приоритетные цели «Милана» в 2023 году.