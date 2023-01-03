«Милан» увеличил предложение Леау до 7 млн евро в год по новому контракту. Вингер хочет остаться

Теги Милан серия А Италия Оливье Жиру Джанлука Ди Марцио Исмаэль Беннасер Рафаэл Леау деньги Футбол

«Милан» намерен удержать Рафаэла Леау в составе.

«Россонери» увеличили предложение португальцу о продлении контракта. 23-летнему игроку предлагают 7 млн евро в год, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Вингер хочет остаться в «Милане», в последние дни его представители постоянно общались с клубом.

Кроме того, чемпионы Италии сосредоточатся на продлении контрактов с форвардом Оливье Жиру и хавбеком Исмаэлем Беннасером. Вместе с контрактом Леау это приоритетные цели «Милана» в 2023 году.

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9 комментариев

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corazón blanco
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Ответ kkostyakk
В Реал бы…
Зачем? Всё находятся на своём месте. Леау правильный выбор сделал, в Милане он на ведущих ролях, а в другом клубе он будет один из многих. У Мадрида тем более есть Винисиус.
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Groove
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Леау хочет остаться, а воспитанник долларума свалил как только мешок долларом помахал))
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kkostyakk
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В Реал бы…
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Papa Paolo
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С Беннасером с конца октября «вот вот подпишем» тянется. С Леау до конца след лета может все растянуться.
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Scorpio
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Ответ Акира_1
Лучше побольше, чтобы перестраховаться. Вдруг Боэли придёт. 😏
И это будет отлично
Переподписать сейчас, чтобы не ушел даром, а затем спулить мешку за 120+

Он хорош, но играет в пол силы, отсутствие должной конкуренции, видимо сказывается. Лентяй лучше в Милане играть не будет
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Акира_1
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Лучше побольше, чтобы перестраховаться. Вдруг Боэли придёт. 😏
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Бабайка Бабаяра
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Ответ Amalfitano
Да уже понятно, что парниша перейдёт в апл. Как и другие лидеры итальянских топов. Не этим летом, так следующим.
Хотя бы на год оставить. И так почти один мусор и старики.
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Amalfitano
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Да уже понятно, что парниша перейдёт в апл. Как и другие лидеры итальянских топов. Не этим летом, так следующим.
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Социо Пат
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Он же еще требует его долг в 19 лямов погасить
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