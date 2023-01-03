«Милан» увеличил предложение Леау до 7 млн евро в год по новому контракту. Вингер хочет остаться
«Милан» намерен удержать Рафаэла Леау в составе.
«Россонери» увеличили предложение португальцу о продлении контракта. 23-летнему игроку предлагают 7 млн евро в год, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Вингер хочет остаться в «Милане», в последние дни его представители постоянно общались с клубом.
Кроме того, чемпионы Италии сосредоточатся на продлении контрактов с форвардом Оливье Жиру и хавбеком Исмаэлем Беннасером. Вместе с контрактом Леау это приоритетные цели «Милана» в 2023 году.
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Он хорош, но играет в пол силы, отсутствие должной конкуренции, видимо сказывается. Лентяй лучше в Милане играть не будет