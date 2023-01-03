«Милану» интересен 18-летний вингер «Сантоса» Боржес. За него просят 20 млн евро и бонусы, итальянцы дают 15 млн

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«Милан» может купить правого вингера «Сантоса». 

Итальянский клуб интересуется 18-летним Анжело Боржесом, сообщает Calciomercato. Мнения клубов о стоимости игрока расходятся. 

Бразильцы хотят получить за трансфер 20 миллионов евро и различные бонусы. Итальянцы готовы предложить около 15 миллионов. 

Интерес к Боржесу также проявляют «Ньюкасл» и другие клубы из АПЛ

В 2022 году вингер провел 23 матча за «Сантос» в рамках чемпионата Бразилии, забив 1 гол и сделав 5 ассистов. Его статистику можно найти здесь

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4 комментария

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Марина Быстрова
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Игорь Новиков
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Милану очень давно нужен классный правый вингер. Слева-то Леау рвет.
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Пако
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Ушел Пеле, но футбольные звёзды продолжают ярко светить из Бразилии.
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Okaka
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Милан интересуется Балогуном, который принадлежит Арсеналу
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