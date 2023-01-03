«Милану» интересен 18-летний вингер «Сантоса» Боржес. За него просят 20 млн евро и бонусы, итальянцы дают 15 млн

« » может купить правого вингера « ».

Итальянский клуб интересуется 18-летним , сообщает Calciomercato. Мнения клубов о стоимости игрока расходятся.

Бразильцы хотят получить за трансфер 20 миллионов евро и различные бонусы. Итальянцы готовы предложить около 15 миллионов.

Интерес к Боржесу также проявляют « » и другие клубы из .

В 2022 году вингер провел 23 матча за «Сантос» в рамках чемпионата Бразилии, забив 1 гол и сделав 5 ассистов. Его статистику можно найти здесь.