Лингард может пропустить месяц из-за травмы. Хавбек «Ноттингема» повредил заднюю поверхность бедра

Теги премьер-лига Англия травмы Ноттингем Форест Джесси Лингард Футбол

Джесси Лингард может пропустить месяц из-за травмы.

Как сообщает журналист Бен Диннери, 30-летний хавбек «Ноттингем Форест» повредил заднюю поверхность бедра и, вероятно, не сыграет до февраля.

В этом сезоне Лингард принял участие в 14 матчах АПЛ. Результативными действиями он не отметился.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Лингард о депрессии: «Я просто хотел сидеть дома и выпить – попытаться унять боль, находиться в состоянии ума, когда нет ни боли, ни забот»

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4 комментария

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Alex Legend
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Ответ rigobersong
Жаль скам в свое время в ВХ у топаря Мойеса не оставил, шикарный игрок:)
Обычный игрок, который прославился не игрой а празднованиями и флешмобами у школьников.
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Давид Agabekyan
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Ответ BAI
Манчестерский Кокорин
Кокорину тоже кто-то загубил карьеру не отпускав в клуб где у него всё хорошо?
0
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BAI
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Манчестерский Кокорин
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rigobersong
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Жаль скам в свое время в ВХ у топаря Мойеса не оставил, шикарный игрок:)
0
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