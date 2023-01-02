Лингард может пропустить месяц из-за травмы. Хавбек «Ноттингема» повредил заднюю поверхность бедра

может пропустить месяц из-за травмы.

Как сообщает журналист Бен Диннери, 30-летний хавбек « » повредил заднюю поверхность бедра и, вероятно, не сыграет до февраля.

В этом сезоне Лингард принял участие в 14 матчах . Результативными действиями он не отметился.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Лингард о депрессии: «Я просто хотел сидеть дома и выпить – попытаться унять боль, находиться в состоянии ума, когда нет ни боли, ни забот»