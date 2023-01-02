Лингард может пропустить месяц из-за травмы. Хавбек «Ноттингема» повредил заднюю поверхность бедра
Джесси Лингард может пропустить месяц из-за травмы.
Как сообщает журналист Бен Диннери, 30-летний хавбек «Ноттингем Форест» повредил заднюю поверхность бедра и, вероятно, не сыграет до февраля.
В этом сезоне Лингард принял участие в 14 матчах АПЛ. Результативными действиями он не отметился.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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