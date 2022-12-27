Лингард об «МЮ»: «Были только ложные обещания. Мне хотелось бы знать, почему я не играл»

не понимает, почему оказался не нужен « ».

«Не знаю, в чем была проблема, была ли это политика или что-то еще. Я до сих пор не знаю ответ – я даже не спрашивал.

Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь из уважения ко мне объяснил: «Вот почему ты не играешь». Но я так и не узнал. Были только ложные обещания.

Я усердно тренировался и был готов играть… Когда усердно работаешь на тренировке, но в конце концов не играешь, это очень расстраивает. Так что это шанс попрощаться, потому что я так и не получил этого. Будет приятно вернуться, но мы хотим выиграть игру. Нельзя слишком сильно увязать в эмоциях», – сказал полузащитник «Ноттингем Форест» в интервью The Telegraph.

Лингард выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2022 год. « » сыграет с «МЮ» в матче 17-го тура во вторник, 27 декабря.

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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