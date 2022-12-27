Лингард об «МЮ»: «Были только ложные обещания. Мне хотелось бы знать, почему я не играл»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Джесси Лингард Футбол

Джесси Лингард не понимает, почему оказался не нужен «Манчестер Юнайтед».

«Не знаю, в чем была проблема, была ли это политика или что-то еще. Я до сих пор не знаю ответ – я даже не спрашивал.

Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь из уважения ко мне объяснил: «Вот почему ты не играешь». Но я так и не узнал. Были только ложные обещания.

Я усердно тренировался и был готов играть… Когда усердно работаешь на тренировке, но в конце концов не играешь, это очень расстраивает. Так что это шанс попрощаться, потому что я так и не получил этого. Будет приятно вернуться, но мы хотим выиграть игру. Нельзя слишком сильно увязать в эмоциях», – сказал полузащитник «Ноттингем Форест» в интервью The Telegraph.

Лингард выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2022 год. «Ноттингем Форест» сыграет с «МЮ» в матче 17-го тура АПЛ во вторник, 27 декабря.

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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12 комментариев

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Bestcapper
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Потому что Джесси с твоим уровнем, тебе в некоторых клубах чемпионшипа основа не гарантирована, а тут МЮ... не хотели расстраивать "суперзвезду"...
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Papa Paolo
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Ответ здоровяк
Мне кажется, что своим уровнем игры в Форесте Лингард сам себе уже ответил.
+ Тик Ток вести самому как-то спокойнее.
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Фрэнк Канистра
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Почему же не играл нулина-Лингард в МЮ, который просто всей своей карьерой доказывает что посредственный игрок? Прям загадка от Жака Фреско.
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Vezdexodof
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Лингард мог бы задать этот вопрос Сульшеру. Ему бы ответили.
А так мне не понятно, зачем лингард кал жуёт...
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кuraakula belov
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Джесси, ты в безумном форесте, будучи его главной звездой, 0 голов в АПЛ забил

Ложные ожидания - вся твоя карьера за исключением периода в Вест Хэме
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rigobersong
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Жаль Лингардиньо, был настоящей легендой нашего МЮ:)
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DolJun
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зря лингардиньо старается, сочувствующие мю роналду не поверили, а джейлингза даже слушать не станут
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Direct free kick
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МанЮ губит карьеры игрокам. Доколе?
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Блуждающий странник
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Если Лингард даже в Ноттингем Форест в состав не проходит, то ответ очевиден..
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здоровяк
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Мне кажется, что своим уровнем игры в Форесте Лингард сам себе уже ответил.
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Красный чай
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Не хотели тебя обижать просто вот и не говорили, его статистика в апл этого сезона скажет ему почему.
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Dm Laz
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А в чем проблема была спросить у тренерского штаба почему тебя не выпускают на поле?
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