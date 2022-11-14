рассказал о пережитой депрессии.

«Я жил на автопилоте. Я приходил домой, ложился на диван и пялился. Когда я смотрю на это сейчас, я не знаю, что было у меня на уме.

Я буквально просто хотел посидеть дома и немного выпить – попытаться унять боль. Обычно я этого не делаю. На самом деле я не большой любитель выпить. Конечно, это бывает то тут, то там во время встреч с друзьями по вечерам, все такое. Но чтобы сидеть дома и пить перед сном... вот тогда я понял, что нахожусь в плохой ситуации.

Я пил не чрезмерно. Это были просто отдельные моменты в течение недели. Я оглядываюсь назад и думаю: «Что я делал?»

Вероятно, это было просто для того, чтобы находиться в таком состоянии ума, когда нет ни боли, ни забот. Поскольку мне не на кого было положиться или подпитаться [энергией], я прибегал к этому», – сказал полузащитник .