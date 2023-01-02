Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса».

Процессию встретили фанаты с петардами и файерами.

В течение 24 часов гроб с телом легендарного бразильского футболиста будет лежать в центральном круге стадиона «Вила Белмиро», где «Сантос» проводит домашние матчи.

Фото: East News/MIGUEL SCHINCARIOL; REUTERS/Leonardo Benassatto

После церемонии прощания на стадионе гроб провезут по улицам Сантоса к дому, где живет 100-летняя мать Пеле. На похоронах будут присутствовать лишь члены семьи Пеле.

В « » провел почти всю карьеру. Он выступал за клуб с 1956 по 1974 год и выиграл с ним несколько трофеев, в том числе 6 раз стал чемпионом Бразилии.