Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса»

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Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса».

Процессию встретили фанаты с петардами и файерами.

В течение 24 часов гроб с телом легендарного бразильского футболиста будет лежать в центральном круге стадиона «Вила Белмиро», где «Сантос» проводит домашние матчи.

Фото: East News/MIGUEL SCHINCARIOL; REUTERS/Leonardo Benassatto

После церемонии прощания на стадионе гроб провезут по улицам Сантоса к дому, где живет 100-летняя мать Пеле. На похоронах будут присутствовать лишь члены семьи Пеле.

В «Сантосе» Пеле провел почти всю карьеру. Он выступал за клуб с 1956 по 1974 год и выиграл с ним несколько трофеев, в том числе 6 раз стал чемпионом Бразилии.

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7 комментариев

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ДЖИН
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Кто минусы бегает проставляет в чем прикол этого))) Пеле ведь действительно король футбола.
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angry horse
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Король, которого все любили и уважали 👑
Покойся с миром, Дико🙏
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Iuasamotu
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Трогательное событие, которое обязательно покажут в Ютубе. Я не фанат Пеле, о котором практически ничего не знаю. Но десятки миллионов людей его почитают, значит он достоин уважения и почестей.
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ДЖИН
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Король футбола , бессмертный в истории теперь.
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инок
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Пеле надо проводить в иной мир с почетом...
Земля ему пухом...
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Уся Ваткин
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Эх, не того короля хоронят, к сожалению...
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А. Мостовой
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Покойся с Миром Король
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