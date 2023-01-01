Владимир Быстров: «Пусть кролик принесет больше радости и счастья, а то тигр подвел😢»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия Футбол

Владимир Быстров выступил с новогодними пожеланиями.

«С наступающим новым 2023 годом, друзья!

Пусть кролик принесет всем нам больше радости и счастья, а то тигр что-то подвел😢

Ну, и от меня лично – здоровья, удачи и успехов!» – написал бывший полузащитник сборной России, выступавший в ходе карьеры за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

Символом наступающего года считается черный водяной кролик. Согласно китайскому календарю, смена года произойдет 22 января.

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5 комментариев

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Mohnatiy
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"Кролик, это Володька! Ты уж там не подведи!"
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Havi Thongman
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Ребята, с праздником! Вы, наш сайт и спорт в целом были большой отдушиной для меня в этом году. Верю, что со всем справимся!
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Sergio19882007
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моль=тигр)
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Max Zhomkov
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Путин на фоне военных выступил, видимо 2023 будет ещё "веселее"...
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Я клянусь тебя найдут
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Ответ Аталанта расправила плечи
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Аталанта расправила плечи
Ответ Кеша
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Аталанта расправила плечи
Комментарий удален
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