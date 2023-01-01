Владимир Быстров: «Пусть кролик принесет больше радости и счастья, а то тигр подвел😢»

выступил с новогодними пожеланиями.

«С наступающим новым 2023 годом, друзья!

Пусть кролик принесет всем нам больше радости и счастья, а то тигр что-то подвел😢

Ну, и от меня лично – здоровья, удачи и успехов!» – написал бывший полузащитник сборной России, выступавший в ходе карьеры за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

Символом наступающего года считается черный водяной кролик. Согласно китайскому календарю, смена года произойдет 22 января.