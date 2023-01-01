Владимир Быстров: «Пусть кролик принесет больше радости и счастья, а то тигр подвел😢»
Владимир Быстров выступил с новогодними пожеланиями.
«С наступающим новым 2023 годом, друзья!
Пусть кролик принесет всем нам больше радости и счастья, а то тигр что-то подвел😢
Ну, и от меня лично – здоровья, удачи и успехов!» – написал бывший полузащитник сборной России, выступавший в ходе карьеры за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».
Символом наступающего года считается черный водяной кролик. Согласно китайскому календарю, смена года произойдет 22 января.
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