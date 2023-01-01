Горлов о назначении главным тренером «Пари НН»: «Большой шаг вперед для меня. Задача – создать все условия для прогресса молодых ребят»

рассказал о своих целях в качестве главного тренера « ».

Вчера было объявлено, что 35-летний экс-тренер « » возглавил нижегородский клуб.

– Расскажите, стало ли для вас неожиданным приглашение в Нижний Новгород?

– События развивались очень стремительно. Поступило предложение, прошли переговоры. В итоге я рад, что все так получилось и нижегородский клуб сделал ставку на меня.

Лично для меня это большой шаг вперед. Каждый тренер стремится работать на самом высоком уровне. И в перспективе я тоже ставил перед собой такие цели. Конечно же, от таких предложений не отказываются. Теперь надо проявлять себя в .

– Какие задачи ставите перед собой и перед командой?

– Во-первых, нам нужно познакомиться. Конечно же, я посмотрел все матчи команды этого сезона, но более детальное знакомство с игроками произойдет на сборах, в тренировочном процессе и в быту.

Мне известно, что в составе есть немало талантливых молодых игроков, и наша задача – создать все условия для прогресса этих ребят. Надеюсь, что помогу им в этом. Впереди весенняя часть чемпионата. Будем вместе решать поставленные задачи, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.