Интер – Наполи, прогноз на матч 04.01.2023, итальянская Серия А
4 января на знаменитом стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане состоится центральный матч 16-го тура чемпионата Италии. Местный Интер будет принимать лидера Серии А – Наполи Лучано Спаллетти. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Наполи проводит великолепный сезон и идет по дистанции как настоящая машина. «Адзурри» не знают горечи поражений в сезоне 2022/2023 и уверенно возглавляют турнирную таблицу Серии А. Интер, в свою очередь, не может похвастать такой стабильностью и пока располагается вне топ-4 чемпионата Италии, окопавшись лишь на пятой строчке.
🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
Рекомендованные ставки: ничья (3.45), обе команды забьют (1.57), Тотал Б 1.5 (1.22)
Наш прогноз на матч Интер – Наполи поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.
Интер
Как уже отмечалось выше, команда Симоне Индзаги проводит весьма «скомканную» кампанию. До паузы на чемпионат мира в Катаре «нерадзурри» раздали слишком много очков, по сути, уступив всем прямым конкурентам (Милан, Ювентус, Рома, Лацио, исключение составил лишь матч с Аталантой, который остался за подопечными Индзаги). На данный момент «нерадзурри» отстают от лидирующего в Серии А «Наполи» на 11 очков, но главный тренер Интера сохраняет оптимистичный настрой.
«Я уверен, что Интер вернется в гонку за Скудетто. В этом нет сомнений. Мы воспринимаем паузу на чемпионат мира как новое начало. У нас есть шанс начать сезон с чистого листа. Мы были недостаточно хороши в первой части сезона, но мы можем исправить недочеты и вернуться в борьбу за титул», – заявляет Симоне
Индзаги в преддверии большой игры на «Джузеппе Меацца».
Статистика и цифры:
- Интер не проигрывает в 9 из 10 последних встреч с Наполи на своём поле;
- Суммарно соперники провели 171 матч в Серии А. 77 раз побеждал Интер, 50 раз успеха добивались футболисты из Неаполя;
- Три последних поединка между черно-синей командой Милана и «адзурри» неизменно приносили голы с обеих сторон.
Наполи
«Адзурри» огнем и мечом прошлись по соперникам в Серии А. В 15 турах команда из Неаполя одержала 13 (!) побед, лишь дважды сыграв вничью. Во многом успехи Наполи сопряжены с прекрасной формой экс-футболиста казанского Рубина Хвичи Кварацхелии, который быстро становится настоящим лидером «партенопеи». Также стоит выделить форварда Виктора Осимхена, который наколотил 9 голов до паузы на мундиаль и идет на первом месте в списке лучших снайперов чемпионата Италии.
Хорошей новостью для Спаллетти и поклонников Наполи послужит тот факт, что за период «импровизированного межсезонья» полностью восстановился после травмы спины Кварацхелия. Все лидеры «адзурри» в строю и готовы к новым свершениям.
Статистика и цифры:
- В прошлом сезоне Наполи набрал лишь одно очко в двух противостояниях с Интером
- Наполи не забивал больше одного гола в 6 из 7 последних матчах с Интером на стадионе «Джузеппе Меацца»
Коэффициенты букмекеров, и прогноз на матч Интер – Наполи
Как это ни странно, букмекеры отдают серьезное предпочтение Интеру, по-видимому, считая, что «нерадзурри» будут смотреться предпочтительнее при своих фанах.
БК Лига ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:
|
Интер
|
Ничья
|
Наполи
|
ТБ 1.5 (да)
|
ТБ 1.5 (нет)
|
ОЗ (да)
|
ОЗ (нет)
|
2.35
|
3.45
|
3.10
|
1.22
|
4.20
|
1.57
|
2.30
Впрочем, не всё так однозначно. Наполи впервые за долгое время имеет реальный шанс выиграть Скудетто и не намерен сходить с намеченного маршрута к титулу. Считаем, что команда Лучано Спаллетти как минимум не проиграет, а при удачном стечении обстоятельств сможет рассчитывать и на полновесные три очка.
Также стоит присмотреться к варианту с обменом голами. Интер будет идти вперед, а в обороне у команды Индзаги и без того хватает проблем. Наполи вполне способен воспользоваться свободными зонами и «ужалить» соперника в контратаках.
🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
Комментарии