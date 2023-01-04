Интер – Наполи, прогноз на матч 04.01.2023, итальянская Серия А

4 января на знаменитом стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане состоится центральный матч 16-го тура чемпионата Италии. Местный Интер будет принимать лидера Серии А – Наполи Лучано Спаллетти. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Наполи проводит великолепный сезон и идет по дистанции как настоящая машина. «Адзурри» не знают горечи поражений в сезоне 2022/2023 и уверенно возглавляют турнирную таблицу Серии А. Интер, в свою очередь, не может похвастать такой стабильностью и пока располагается вне топ-4 чемпионата Италии, окопавшись лишь на пятой строчке.

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Рекомендованные ставки: ничья (3.45), обе команды забьют (1.57), Тотал Б 1.5 (1.22)

Наш прогноз на матч Интер – Наполи поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Интер

Как уже отмечалось выше, команда Симоне Индзаги проводит весьма «скомканную» кампанию. До паузы на чемпионат мира в Катаре «нерадзурри» раздали слишком много очков, по сути, уступив всем прямым конкурентам (Милан, Ювентус, Рома, Лацио, исключение составил лишь матч с Аталантой, который остался за подопечными Индзаги). На данный момент «нерадзурри» отстают от лидирующего в Серии А «Наполи» на 11 очков, но главный тренер Интера сохраняет оптимистичный настрой.

«Я уверен, что Интер вернется в гонку за Скудетто. В этом нет сомнений. Мы воспринимаем паузу на чемпионат мира как новое начало. У нас есть шанс начать сезон с чистого листа. Мы были недостаточно хороши в первой части сезона, но мы можем исправить недочеты и вернуться в борьбу за титул», – заявляет Симоне

Индзаги в преддверии большой игры на «Джузеппе Меацца».

Статистика и цифры:

Интер не проигрывает в 9 из 10 последних встреч с Наполи на своём поле;

Суммарно соперники провели 171 матч в Серии А. 77 раз побеждал Интер, 50 раз успеха добивались футболисты из Неаполя;

Три последних поединка между черно-синей командой Милана и «адзурри» неизменно приносили голы с обеих сторон.

Наполи

«Адзурри» огнем и мечом прошлись по соперникам в Серии А. В 15 турах команда из Неаполя одержала 13 (!) побед, лишь дважды сыграв вничью. Во многом успехи Наполи сопряжены с прекрасной формой экс-футболиста казанского Рубина Хвичи Кварацхелии, который быстро становится настоящим лидером «партенопеи». Также стоит выделить форварда Виктора Осимхена, который наколотил 9 голов до паузы на мундиаль и идет на первом месте в списке лучших снайперов чемпионата Италии.

Хорошей новостью для Спаллетти и поклонников Наполи послужит тот факт, что за период «импровизированного межсезонья» полностью восстановился после травмы спины Кварацхелия. Все лидеры «адзурри» в строю и готовы к новым свершениям.

Статистика и цифры:

В прошлом сезоне Наполи набрал лишь одно очко в двух противостояниях с Интером

Наполи не забивал больше одного гола в 6 из 7 последних матчах с Интером на стадионе «Джузеппе Меацца»

Коэффициенты букмекеров, и прогноз на матч Интер – Наполи

Как это ни странно, букмекеры отдают серьезное предпочтение Интеру, по-видимому, считая, что «нерадзурри» будут смотреться предпочтительнее при своих фанах.

БК Лига ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:

Интер Ничья Наполи ТБ 1.5 (да) ТБ 1.5 (нет) ОЗ (да) ОЗ (нет) 2.35 3.45 3.10 1.22 4.20 1.57 2.30

Впрочем, не всё так однозначно. Наполи впервые за долгое время имеет реальный шанс выиграть Скудетто и не намерен сходить с намеченного маршрута к титулу. Считаем, что команда Лучано Спаллетти как минимум не проиграет, а при удачном стечении обстоятельств сможет рассчитывать и на полновесные три очка.

Также стоит присмотреться к варианту с обменом голами. Интер будет идти вперед, а в обороне у команды Индзаги и без того хватает проблем. Наполи вполне способен воспользоваться свободными зонами и «ужалить» соперника в контратаках.

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Где смотреть матч Интер – Наполи