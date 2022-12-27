Где смотреть Интер – Наполи, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 4 января

Теги Интер серия А Италия Наполи Футбол

В среду, 4 января, сыграют Интер и Наполи в 16 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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  • Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Интер – Наполи

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