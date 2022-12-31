«Урал» за 500 тысяч евро выкупил Каштанова у «Родины»
«Урал» выкупил форварда Алексея Каштанова у «Родины».
Сумма сделки составила 500 тысяч евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Каштанов выступал за «Урал» на правах аренды.
В этом сезоне 26-летний футболист принял участие в 16 матчах Мир РПЛ, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
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