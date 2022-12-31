«Урал» за 500 тысяч евро выкупил Каштанова у «Родины»

Теги премьер-лига Россия трансферы Урал деньги Родина Москва Алексей Каштанов Футбол

«Урал» выкупил форварда Алексея Каштанова у «Родины».

Сумма сделки составила 500 тысяч евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Каштанов выступал за «Урал» на правах аренды.

В этом сезоне 26-летний футболист принял участие в 16 матчах Мир РПЛ, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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4 комментария

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encaro_one
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Стоил бы дороже, но у фикс-прайсовской Родины какие-то проблемы с финансами
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Yuriy Belalov
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Ответ nobrainnopain
Родина продала Каштанова за 500 тыс евро
Родину не выбирают
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nobrainnopain
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Родина продала Каштанова за 500 тыс евро
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Арсений Элин
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