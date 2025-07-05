«МЮ» объявил о трансфере 18-летнего Леона из парагвайского «Серро Портеньо». О переходе защитника за 4+3 млн долларов договорились зимой

«Манчестер Юнайтед» купил 18-летнего Диего Леона из чемпионата Парагвая.

Левый защитник выступал за клуб «Серро Портеньо ». На взрослом уровне у него 33 матча (включая два – в Кубке Либертадорес) и 4 гола.

Леон играет за сборную Парагвая для игроков не старше 20 лет. Сообщалось , что сумма трансфера, о котором договорились зимой, может составить 4+3 млн долларов.

Фото: x.com/ManUtd