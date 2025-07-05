ЦСКА в статусе фаворита закрывает Братский Кубок матчем с ОФК, а новые клиенты могут получить фрибет до 10 000 от BetBoom
ЦСКА играет с ОФК во 2-м туре BetBoom Братского Кубка.
Армейцы в первом матче турнира победили «Партизан» (3:1), а белградский клуб крупно уступил «Динамо» (0:4).
Букмекеры считают ЦСКА огромным фаворитом встречи: 1,14 против 12,7 на победу в основное время. За 1,56 можно взять победу российской команды в 1-м тайме и матче, а коэффициентом 1,72 оценена ситуация, при которой оба тайма закончатся победой одной из команд. Кроме того, за 1,85 есть возможность поставить на гол Алеррандро (он забил «Партизану»).
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