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ЦСКА в статусе фаворита закрывает Братский Кубок матчем с ОФК, а новые клиенты могут получить фрибет до 10 000 от BetBoom

ЦСКА играет с ОФК во 2-м туре BetBoom Братского Кубка.

Армейцы в первом матче турнира победили «Партизан» (3:1), а белградский клуб крупно уступил «Динамо» (0:4).

Букмекеры считают ЦСКА огромным фаворитом встречи: 1,14 против 12,7 на победу в основное время. За 1,56 можно взять победу российской команды в 1-м тайме и матче, а коэффициентом 1,72 оценена ситуация, при которой оба тайма закончатся победой одной из команд. Кроме того, за 1,85 есть возможность поставить на гол Алеррандро (он забил «Партизану»).

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