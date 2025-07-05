Никита Кологривый: «Судьбы спортсменов очень трагичные – они быстро взлетают, как и артисты. Хотел бы сыграть тренера, который много преодолевал»

Никита Кологривый заявил, что видит сходство в судьбах спортсменов и артистов.

Актер присутствовал на матче между «Динамо » и сербским «Партизаном » (3:1) в рамках BetBoom Братского кубка.

«Тренера можно сыграть кайфово, потому что в жизни тренера больше драмы. Я бы хотел сыграть какого‑то тренера, который очень много преодолевал. Какую‑то такую судьбу сыграл бы.

Считаю, что судьбы спортсменов очень трагичные. Они быстро взлетают, так же как и артисты. Поэтому мы в чем‑то очень похожи», – сказал Никита Кологривый .

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