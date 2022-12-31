Экс-тренер ростовского СКА назвал Басту самым необычным президентом: «Он ходил на фанатку и кричал: «СКА Ростов!» Билеты давал на концерты»
Бывший тренер ростовского СКА назвал Басту самым необычным президентом в своей карьере.
– В СКА Баста исполнял концерты для команды?
– Когда он приезжал на матч, то сразу шел на фанатскую трибуну и всю игру кричал: «СКА Ростов!» И билеты всегда давал команде на свои концерты, а чтобы петь в раздевалке – такого не было.
– Он самый необычный президент в вашей карьере?
– Да. Причем он всегда на позитиве, придет в раздевалку, всех знает, посмеется. Вот ему тоже огромный респект, содержит клуб и терпит, и людей не убирает, и с бухты-барахты решений не принимает.
– Вакуленко – армеец?
– Именно!
– Мучил вас вопросами о годах в ЦСКА?
– Конечно, в личных беседах разговаривали о ЦСКА, о многом другом. Вот еще показательный момент. Я ему позвонил и сказал, что перехожу в «СКА-Хабаровск», что мне нужно подниматься на другой уровень, а он мне пожелал удачи, – сказал Денис Попов.
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