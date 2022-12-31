Невилл о Роналду в «Аль-Насре»: «Грустно. Похоже, Криштиану завершит карьеру в Саудовской Аравии»
Гари Невилл прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
«Я чувствовал, что он захочет остаться – по крайней мере, до конца этого сезона – в одной из топ-лиг Европы, забить больше голов и, возможно, попытаться найти клуб Лиги чемпионов.
Переход в «Аль-Наср» говорит о том, что предложение было просто ошеломляющим. И, возможно, для него просто не нашлось клуба в Европе, поэтому он почувствовал, что это вариант на данный момент.
Слушайте, думаю, есть элемент грусти, что мы, вероятно, последний раз видим Роналду, играющего на высшем уровне. Думаю, он мог и дальше выступать за «Манчестер Юнайтед», если бы все сложилось по-другому.
Но все должно было закончиться, все должно было завершиться до чемпионата мира. Это неизбежность, она приближалась последние пару недель, и теперь, похоже, Криштиану собирается завершить свою карьеру в Саудовской Аравии», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
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наср аль
А носатый каратист только языком чесать умеет,какой он великий.
200 миллионов это 200 миллионов но этот человек итак по жизни в золоте будет купаться
Теперь же пишут «ну зато он заработает 200 миллионов, а ты нищий»
Кстати если вы зайдёте на страницу Роналду и почитаете комменты под постом о перехожу в Аль Наср, там у людей траур. Один пишет, «нееет для меня футбол умер, жизнь закончена» такой хит парад хомячков
/ Роналду. Величайшее футбольное надувательство) /
написал что с ним выходили на контакт
сша могли бы помочь ему с попаданием на чм 2026 коль он так хочет и с точки зрения рекламы там лучше
в итоге он выбрал лёгкое бабло аравии и будет пиарить заявку аравии на 2030 год против своей страны
это просто лютый слив и нарциссизм