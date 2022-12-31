Невилл о Роналду в «Аль-Насре»: «Грустно. Похоже, Криштиану завершит карьеру в Саудовской Аравии»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Гари Невилл прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Я чувствовал, что он захочет остаться – по крайней мере, до конца этого сезона – в одной из топ-лиг Европы, забить больше голов и, возможно, попытаться найти клуб Лиги чемпионов.

Переход в «Аль-Наср» говорит о том, что предложение было просто ошеломляющим. И, возможно, для него просто не нашлось клуба в Европе, поэтому он почувствовал, что это вариант на данный момент.

Слушайте, думаю, есть элемент грусти, что мы, вероятно, последний раз видим Роналду, играющего на высшем уровне. Думаю, он мог и дальше выступать за «Манчестер Юнайтед», если бы все сложилось по-другому.

Но все должно было закончиться, все должно было завершиться до чемпионата мира. Это неизбежность, она приближалась последние пару недель, и теперь, похоже, Криштиану собирается завершить свою карьеру в Саудовской Аравии», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

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27 комментариев

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Blaumerc
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Ответ BUDRO NESTA
А мне кажется что он там до лето , набрать форму получить практику менее затратной лиге + нет давления , затем если все пройдет по плану вернётся в апл в касл на правах аренды или на полноценный трансфер если касл попадет в лч .
Ваш оптимизм просто пугающе зашкаливает. Вот что делает с человеком любовь к Роналду.
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Семен Войнов
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Ну я думаю , что в Аравии с бассейнами в порядке . Не то что в МЮ. Качество бассейнов его устраивает надеюсь теперь .
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El Ilusionista
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Ответ rigobersong
Кому грустно:) Это же просто праздник:))
Веселые похороны
https://youtu.be/wWTCM2CuoBc
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Konstantin Meerov
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Ответ BUDRO NESTA
А мне кажется что он там до лето , набрать форму получить практику менее затратной лиге + нет давления , затем если все пройдет по плану вернётся в апл в касл на правах аренды или на полноценный трансфер если касл попадет в лч .
Ньюкасл играет в современный футбол. Там не нужен балласт
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Радость Ди Мария
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Ответ BUDRO NESTA
А мне кажется что он там до лето , набрать форму получить практику менее затратной лиге + нет давления , затем если все пройдет по плану вернётся в апл в касл на правах аренды или на полноценный трансфер если касл попадет в лч .
если всё по плану (нельзя рекламить ганжу) ... если касл попадём в ЛЧ... ксли...
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ahma007
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Аль-Наср
наср аль
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Alex Green
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Ответ Максим Макеев
самое смешное что у него было предложение из сша сша могли бы помочь ему с попаданием на чм 2026 коль он так хочет и с точки зрения рекламы там лучше в итоге он выбрал лёгкое бабло аравии и будет пиарить заявку аравии на 2030 год против своей страны это просто лютый слив и нарциссизм
Он мог и в Европе остаться, если бы его он и его команда не считала, что он не может получать меньше определенной суммы, несмотря на потерю формы и капризность
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Злобный Конь
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Ответ GuruFutbola
Грустно не грустно, но абсолютно заслужено кринж это совсем не Златан
"Кринж" разодрал этого златана в стыках за ЧМ 2014.
А носатый каратист только языком чесать умеет,какой он великий.
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Радость Ди Мария
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Наоборот весело.Хоть забитые мячи начнут прибавляться .Аль Насре точно теперь всей командой будут пахать на его стату.Да и уровень лиги-ТОПИЩЕ.
Когда игроки Аль-Насра запарятся пахать как черти на стату Прынцессы... в раздевалке произойдет тёмная.
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BUDRO NESTA
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А мне кажется что он там до лето , набрать форму получить практику менее затратной лиге + нет давления , затем если все пройдет по плану вернётся в апл в касл на правах аренды или на полноценный трансфер если касл попадет в лч .
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Максим Макеев
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Ответ Otter
Точно не помню, но он вроде не хотел туда ехать, потому что там его судят за «изнасилование»
тогда лучше было вообще карьеру закончить
200 миллионов это 200 миллионов но этот человек итак по жизни в золоте будет купаться
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rigobersong
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Кому грустно:) Это же просто праздник:))
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Футбол_это_жизнь
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Буквально неделю назад фанаты Роналду утверждали, что он перейдёт чуть ли не в Реал, что онисцпкр форвард которого хочет любой клуб и Роналду выбирает между Реалом и Баварией
Теперь же пишут «ну зато он заработает 200 миллионов, а ты нищий»
Кстати если вы зайдёте на страницу Роналду и почитаете комменты под постом о перехожу в Аль Наср, там у людей траур. Один пишет, «нееет для меня футбол умер, жизнь закончена» такой хит парад хомячков
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Терминатор///Айлбибекович
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Наоборот весело.Хоть забитые мячи начнут прибавляться .Аль Насре точно теперь всей командой будут пахать на его стату.Да и уровень лиги-ТОПИЩЕ.
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Радость Ди Мария
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Наоборот. Не грустно. Прекрасная карма по всей его раздутой мега-пиаром карьере.
/ Роналду. Величайшее футбольное надувательство) /
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Otter
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Ответ Максим Макеев
самое смешное что у него было предложение из сша сша могли бы помочь ему с попаданием на чм 2026 коль он так хочет и с точки зрения рекламы там лучше в итоге он выбрал лёгкое бабло аравии и будет пиарить заявку аравии на 2030 год против своей страны это просто лютый слив и нарциссизм
Точно не помню, но он вроде не хотел туда ехать, потому что там его судят за «изнасилование»
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qiqe
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Кринжтиану Фрикалду
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Максим Макеев
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Ответ Pushkin_CR7
Кто предлагал в МЛС?
романо писал что было предложение из канзаса
написал что с ним выходили на контакт
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Pushkin_CR7
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Ответ Максим Макеев
самое смешное что у него было предложение из сша сша могли бы помочь ему с попаданием на чм 2026 коль он так хочет и с точки зрения рекламы там лучше в итоге он выбрал лёгкое бабло аравии и будет пиарить заявку аравии на 2030 год против своей страны это просто лютый слив и нарциссизм
Кто предлагал в МЛС?
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Максим Макеев
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самое смешное что у него было предложение из сша
сша могли бы помочь ему с попаданием на чм 2026 коль он так хочет и с точки зрения рекламы там лучше
в итоге он выбрал лёгкое бабло аравии и будет пиарить заявку аравии на 2030 год против своей страны
это просто лютый слив и нарциссизм
+20
-3
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TermezIY
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Обидно за насралду🤫
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на войне как на войне
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Конечно, Невилл, поставь рядом с грустью 200 миллионов долларов в год и сразу станет весело. С любой работы когда-то уходят. Только одни - подрабатывать журналюгами и смешить публику. Другие - в миллиардеры
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Dinamik1
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Время уходит а бабки нужны всегда.
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Санитар-волк
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Ответ Михаил Стентор
Журналисты и общественное мнение что он «вредитель» убили его будущее в Европе. Причём я не фанат Криштиану, и вижу его минусы, но я считаю что сложился уже стереотип, который наверняка уже и на Роналду повлиял. Уровень его был виден и в такой форме, а Ювентус после него ещё хуже выступает. Не говоря про МЮ, который после Фергюссона в принципе хромает. Стало просто модно ругать Роналду.
Вы правда считаете. что тренерам и хозяевам клубов дофига интересно мнение "журнолиздов" в оценке игрока? Вы не путаете профессионалов с трибунной толлпой?
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Санитар-волк
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А что грустного, Гарри? Сколько Кришу лет?
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