прокомментировал переход в « ».

«Я чувствовал, что он захочет остаться – по крайней мере, до конца этого сезона – в одной из топ-лиг Европы, забить больше голов и, возможно, попытаться найти клуб Лиги чемпионов.

Переход в «Аль-Наср» говорит о том, что предложение было просто ошеломляющим. И, возможно, для него просто не нашлось клуба в Европе, поэтому он почувствовал, что это вариант на данный момент.

Слушайте, думаю, есть элемент грусти, что мы, вероятно, последний раз видим Роналду, играющего на высшем уровне. Думаю, он мог и дальше выступать за «Манчестер Юнайтед», если бы все сложилось по-другому.

Но все должно было закончиться, все должно было завершиться до чемпионата мира. Это неизбежность, она приближалась последние пару недель, и теперь, похоже, Криштиану собирается завершить свою карьеру в Саудовской Аравии», – сказал бывший футболист « ».

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