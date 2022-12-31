Агент Барбоза о Роналду: «Сомневаюсь, что он будет вызываться в сборную. В Саудовской Аравии другая интенсивность»

оценил переход форварда в саудовский «Аль-Наср».

«Он предпочел заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену. Я сомневаюсь, что после того, как он начнет играть в Саудовской Аравии, он будет вызываться в сборную.

У нас есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли будет вызван в сборную. Там другой футбол и другая интенсивность», — сказал футбольный агент.

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