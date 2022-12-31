Агент Барбоза о Роналду: «Сомневаюсь, что он будет вызываться в сборную. В Саудовской Аравии другая интенсивность»
Паулу Барбоза оценил переход форварда Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».
«Он предпочел заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену. Я сомневаюсь, что после того, как он начнет играть в Саудовской Аравии, он будет вызываться в сборную.
У нас есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли будет вызван в сборную. Там другой футбол и другая интенсивность», — сказал футбольный агент.
Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию
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Насчёт клятвы детьми. Он помнил об этом, не мог не помнить после смерти сына, он не выступил против Сантуша, не возмутился… он терпеливо выполнял все указания этого иуды. Больно было смотреть на Роналду, очень больно. Но он выдержал. Возможно и выдержал, помня о клятве своей.
Вы успокойтесь уже. Не знаю чей Вы бот, но я разберусь.
Верба 🐪 указывает на то что «Говорил Рыгалду в 2015» и как он съехал со своих же слов и убеждений. К - kарма !