Агент Барбоза о Роналду: «Сомневаюсь, что он будет вызываться в сборную. В Саудовской Аравии другая интенсивность»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Паулу Барбоза Аль-Наср Эр-Рияд Спорт-Экспресс Футбол

Паулу Барбоза оценил переход форварда Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

«Он предпочел заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену. Я сомневаюсь, что после того, как он начнет играть в Саудовской Аравии, он будет вызываться в сборную.

У нас есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли будет вызван в сборную. Там другой футбол и другая интенсивность», — сказал футбольный агент.

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

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61 комментарий

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на войне как на войне
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Вот на счет сына..Слова Роналду перед Мундиалем-Типа для него главное успех сборной на Мундиале.Свои голы не важны.И поклялся своими детьми.А потом был гол Бруну и попытка доказать,что он самой длинной волосинкой все таки мяч задел.И все эти разборки с расследованиями после этого.Что на это скажешь?Как же клятва детьми?Нормальный отец вообще своими детьми ни когда клясться не будет...
Ложь. Вы лжете. Во время чм была устроена мощнейшая провокация в адрес Роналду. Сочиняли, врали, приписывали, домысливали… всё было сделано для того, чтобы убрать его с пути фармакологии. Решилось всё гораздо проще. Свой иуда Сантуш легко решил.

Насчёт клятвы детьми. Он помнил об этом, не мог не помнить после смерти сына, он не выступил против Сантуша, не возмутился… он терпеливо выполнял все указания этого иуды. Больно было смотреть на Роналду, очень больно. Но он выдержал. Возможно и выдержал, помня о клятве своей.

Вы успокойтесь уже. Не знаю чей Вы бот, но я разберусь.
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консультант_ральф
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Ответ Benner
А для хейтеров Хави саудовская лига теперь тоже станет лигой верблюдов? Или это другое?
Другое) с приходом Роналду уровень лиги резко повысится, а команды начнут показывать конкурентный, интенсивный, умный и красивый футбол😂
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Игорь Климов
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Ответ на войне как на войне
Простите, мессиглоры, но хваленый Месси с хваленой Аргентиной проиграл именно Саудовской Аравии
Все когда-то проигрывают в группе ноунеймам, но главное конечный результат)
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Rule1
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Ответ Игорь Климов
Это ясно всем вменяемым людям, что этот Кринж7 закончил выступление за сборную Португалии.
Подожди Игорь,сейчас сестрицы Пирс надавать хорошенечко через СМИ и балластом глядишь возьмут Рыгалду в сборную. Ну,например водички всем подавать
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ VERBLYUD
Футболист, с которым он разделяет этот рекорд еще играет, так что нашему Кришти не повезло) P.S. Кстати, этого футболиста зовут Бадр, символично)
тогда проиграть ему не грешно.Бадр на сколько я понимаю его частенько побеждает))).
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Игорь Климов
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Ответ на войне как на войне
А если вызовет?
Не вызовет его тренер, а больше ничего не решает этот Кринж7 в сборной Португалии, что недавно и показал прошедший ЧМ в Катаре, когда он сидел часто на лавочке запасных, так как не был в oптимальной спортивной форме.
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Rule1
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Ответ Emin Aliev
Блин, теперь фанаты Кришти ещё яростней будут хейтить Месси, ведь добавилась обида и горечь..
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ на войне как на войне
В чем? 5 ЗМ и 5 ЛЧ есть. Евро и Лига Наций тоже. Бутсы всякие и награды тоже. Миллиард с лишним на счету. Гостиницы, дома, виллы, самолеты, яхты, куча дорогущих машин. Лишь одно омрачает всё это - смерть сына, на то воля Всевышнего. 38 лет получить контракт на 200 миллионов в год! Это космос!
Вот на счет сына..Слова Роналду перед Мундиалем-Типа для него главное успех сборной на Мундиале.Свои голы не важны.И поклялся своими детьми.А потом был гол Бруну и попытка доказать,что он самой длинной волосинкой все таки мяч задел.И все эти разборки с расследованиями после этого.Что на это скажешь?Как же клятва детьми?Нормальный отец вообще своими детьми ни когда клясться не будет...
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Rule1
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Ответ RealJericho
За такие бабосы хоть в чемпионат Тумба-юмбы пошел быть играть! Этож можно после 40 лет больше не работать вообще!
Причём тут Тумба-Юмба ? Которая к слову не помогла Рыгалду в финале Аргентина ю-Франция.
Верба 🐪 указывает на то что «Говорил Рыгалду в 2015» и как он съехал со своих же слов и убеждений. К - kарма !
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El Ilusionista
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Выходит, что в Саудовской Аравии таки разрешена пропаганда гейства.
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Форман21
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Ответ на войне как на войне
Не знаю. Посмотрим. Я не мессиглор, чтобы за всех решать и гадать
Роналдуглор?))) Или бесплатный адвокат Роналду на спортс ру?)))
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Emin Aliev
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Блин, теперь фанаты Кришти ещё яростней будут хейтить Месси, ведь добавилась обида и горечь..
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Rule1
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Ответ на войне как на войне
Можно. И Хави молодец, вернулся тренером. Не думаю, что Роналду захочет идти в тренеры. Он скорее в президенты пойдет
Раскудахталась в Президенты его )) Никто в Европе не хочет иметь дел с этой принцессой и уж тем более в самой Португалии.
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Игорь Климов
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Это ясно всем вменяемым людям, что этот Кринж7 закончил выступление за сборную Португалии.
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на войне как на войне
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Ответ Max Semenik
Ну да, президент из него может выйти - по типу Бартомеу. Наделает кучу косяков просто для того, чтобы выглядеть лучше, а потом, когда команда развалится - "вы меня не можете уволить, я сам ухожу" и "все тридваразы, а я - д’Артаньян".
Не знаю. Посмотрим. Я не мессиглор, чтобы за всех решать и гадать
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Max Semenik
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Ответ на войне как на войне
Можно. И Хави молодец, вернулся тренером. Не думаю, что Роналду захочет идти в тренеры. Он скорее в президенты пойдет
Ну да, президент из него может выйти - по типу Бартомеу. Наделает кучу косяков просто для того, чтобы выглядеть лучше, а потом, когда команда развалится - "вы меня не можете уволить, я сам ухожу" и "все тридваразы, а я - д’Артаньян".
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Висита Эльмурзаев
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Ответ QWertY
Роналду: «Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч», его мнение мне не интересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен»... Карма)
1 сезон Роналду > вся карьера Хави
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madjer163
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Ответ QWertY
Роналду: «Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч», его мнение мне не интересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен»... Карма)
Деньги не пахнут , а особенно в 37 лет , он великий, только дурак считает иначе
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Rule1
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Ответ на войне как на войне
И тебя с Наступающим! Всех благ!
Не могу ответить взаимностью,сори 🐮
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RealJericho
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Ответ VERBLYUD
Криштиану Роналду в телепередаче "Шоу Джонатана Росса" в 2015 году: "Я хочу уйти на пенсию с достоинством, а не в США, Катар или Дубай". 🤣
За такие бабосы хоть в чемпионат Тумба-юмбы пошел быть играть! Этож можно после 40 лет больше не работать вообще!
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AF007
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Пирс Морган
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Ответ atomio
инстаграмная принцесса предала свои идеалы)) да и к тому же у него разум же 17летнего, он и не помнит что говорил не то что 7 лет назад, а что и неделю.
Так может же запись с нашим интервью глянуть
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на войне как на войне
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Ответ Rule1
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И тебя с Наступающим! Всех благ!
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Rule1
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Низко и подло попрекать травмой. Карма. Жди
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Пирс Морган
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Пирс, родной, ты не заходил в методичку. ЧМ 22 не котируется потому что он куплен шейхами для Месси. Не спрашивай почему. Хави то выиграл честно ЧМ!
А, да, точно, все куплено же
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