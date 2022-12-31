Уткульбаев утвержден главным тренером «Рубина» («ФНЛ с Ильевым»)

Теги Рубин Первая лига отставки Юрий Уткульбаев Футбол

Юрий Уткульбаев подписал контракт с «Рубином» в качестве полноправного главного тренера.

Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

53-летний специалист исполнял обязанности главного тренера казанцев с середины ноября, после отставки Леонида Слуцкого. 

При Уткульбаеве «Рубин» выиграл в Первой лиге два матча из двух.

После 20 туров татарстанский клуб занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

Уткульбаев также известен по работе с «Нефтехимиком» и казахстанским «Актобе».

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2 комментария

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Фан Рубина
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Побеждай.
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Великий Мастер
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Так официальной информации ещё нет, а Ильёву доверять это себя не уважать
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-3
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