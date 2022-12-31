Уткульбаев утвержден главным тренером «Рубина» («ФНЛ с Ильевым»)

подписал контракт с «Рубином» в качестве полноправного главного тренера.

Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

53-летний специалист исполнял обязанности главного тренера казанцев с середины ноября, после отставки Леонида Слуцкого.

При Уткульбаеве « » выиграл в лиге два матча из двух.

После 20 туров татарстанский клуб занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

Уткульбаев также известен по работе с «Нефтехимиком» и казахстанским «Актобе».

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