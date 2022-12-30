Уткульбаева, вероятно, утвердят тренером «Рубина». Яровинский покинет клуб

Теги Рубин Первая лига отставки Юрий Уткульбаев Олег Яровинский Футбол

«Рубин», вероятно, утвердит Юрия Уткульбаева главным тренером.

Данный вопрос уже согласован на всех уровнях, 53-летний специалист готовит программу подготовки казанцев на зимних сборах, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Ранее Уткульбаев исполнял обязанности главного тренера «Рубина» после отставки Леонида Слуцкого.

Также новое руководство татарстанского клуба намерено завершить сотрудничество со спортивным директором Олегом Яровинским.

После 20 туров «Рубин» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

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