Уткульбаева, вероятно, утвердят тренером «Рубина». Яровинский покинет клуб

« », вероятно, утвердит главным тренером.

Данный вопрос уже согласован на всех уровнях, 53-летний специалист готовит программу подготовки казанцев на зимних сборах, сообщает телеграм-канал « с Ильевым».

Ранее Уткульбаев исполнял обязанности главного тренера «Рубина» после отставки Леонида Слуцкого.

Также новое руководство татарстанского клуба намерено завершить сотрудничество со спортивным директором Олегом Яровинским.

После 20 туров «Рубин» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

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