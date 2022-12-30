Уткульбаева, вероятно, утвердят тренером «Рубина». Яровинский покинет клуб
«Рубин», вероятно, утвердит Юрия Уткульбаева главным тренером.
Данный вопрос уже согласован на всех уровнях, 53-летний специалист готовит программу подготовки казанцев на зимних сборах, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
Ранее Уткульбаев исполнял обязанности главного тренера «Рубина» после отставки Леонида Слуцкого.
Также новое руководство татарстанского клуба намерено завершить сотрудничество со спортивным директором Олегом Яровинским.
После 20 туров «Рубин» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.
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