Министр спорта Татарстана об уходе Слуцкого из «Рубина»: «Обоюдное решение, не было конфликтной ситуации»

Теги Рубин Леонид Слуцкий Первая лига Владимир Леонов Футбол

Министр спорта Татарстана рассказал об уходе Леонида Слуцкого с поста тренера «Рубина».

«Был неудачный финал прошлого сезона, когда мы впервые за 20 лет покинули высший дивизион и оказались в Первой лиге. Мы надеялись, что, оставшись, тренер подготовит команду и все будет хорошо, но что-то пошло не так.

Принятые решения уже история. Это было обоюдное решение, не было никакой конфликтной ситуации, тренер принял такой план, но вы знаете, что эту часть сезона уже завершал исполняющий обязанности тренера [Уткульбаев]. Мы выиграли два матча подряд и уже идем на третьей строчке.

Знаю, что есть ряд кандидатов на пост главного тренера «Рубина», все в переговорной позиции. Даже если планируется иностранец, то сейчас не самое простое время, чтобы он принял положительное решение. В январе начинаются сборы, думаю, на сборах новый тренер появится», – сказал Владимир Леонов.

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3 комментария

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angry horse
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Пилить больше не дают🤔
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Любитель побеждать
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Есть один иностранец австрийский в Венгрии.
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Кеша
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Желаю Леониду скорее определиться с клубом . Уверен, что желающие найдутся в большом количестве . А ведь , начинал тренером ДЮСШ.
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