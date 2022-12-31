Клопп о 2:1 с «Лестером»: «Игра не была блестящей, но «Ливерпуль» добился суперважного результата»

оценил победу «Ливерпуля» над «Лестером» (2:1) в .

«Нам немного повезло в первом тайме – мы играли слишком пассивно и глубоко [в обороне]. Нам это не помогало, а им, наоборот, играло на руку. Мы слишком раскрывались.

Мы сумели забить, защитнику не повезло (Ваут Фас забил два автогола – прим. Sports.ru). Во втором тайме мы прибавили. Не сказал бы, что игра была блестящей, но мы добились суперважного результата, тем более в такой интенсивный период. Мы должны побеждать в этих матчах», – сказал главный тренер « ».

Два автогола за семь минут – ночной кошмар защитника «Лестера» Фаса. Подарил победу «Ливерпулю»

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