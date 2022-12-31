«Ливерпуль» выиграл 4 матча подряд в АПЛ и занимает 6-е место
«Ливерпуль» одержал 4 победы подряд в АПЛ.
В 18-м туре Премьер-лиги команда Юргена Клоппа обыграла «Лестер» со счетом 2:1.
Таким образом, «Ливерпуль» выиграл 4 матча в 4 последних турах АПЛ.
«Ливерпуль» набрал 28 очков и занимает 6-е место в таблице. В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Брентфордом». Матч состоится 2 января.
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