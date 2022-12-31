«Ливерпуль» выиграл 4 матча подряд в АПЛ и занимает 6-е место

«Ливерпуль» одержал 4 победы подряд в .

В 18-м туре Премьер-лиги команда обыграла « » со счетом 2:1.

Таким образом, « » выиграл 4 матча в 4 последних турах АПЛ.

«Ливерпуль» набрал 28 очков и занимает 6-е место в таблице. В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Брентфордом». Матч состоится 2 января.

Клопп о борьбе за топ-4: «Осталось два места. «Ливерпулю» нужно провести выдающуюся часть сезона, чтобы попасть в ЛЧ»

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