«Ливерпуль» выиграл 4 матча подряд в АПЛ и занимает 6-е место

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лестер Футбол

«Ливерпуль» одержал 4 победы подряд в АПЛ.

В 18-м туре Премьер-лиги команда Юргена Клоппа обыграла «Лестер» со счетом 2:1.

Таким образом, «Ливерпуль» выиграл 4 матча в 4 последних турах АПЛ.

 

«Ливерпуль» набрал 28 очков и занимает 6-е место в таблице. В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Брентфордом». Матч состоится 2 января.

Клопп о борьбе за топ-4: «Осталось два места. «Ливерпулю» нужно провести выдающуюся часть сезона, чтобы попасть в ЛЧ»

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8 комментариев

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Direct free kick
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Ответ crazy manc
Через 29 лет
Мы тут не про победу в АПЛ
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Direct free kick
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Ответ Иван Бень
два года назад (позапрошлый сезон) с днарем бездарным Озаном Кабаком тоже самое было спокойно в топ 4 сезон закончат
А ты в августе боялся, что всё плохо
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Alexander Yavriantz
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Ответ Direct free kick
Скоро обойдут МанЮ в таблице
В ближайшее время вряд ли.
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Иван Бень
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два года назад (позапрошлый сезон) с днарем бездарным Озаном Кабаком тоже самое было
спокойно в топ 4 сезон закончат
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crazy manc
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Ответ Direct free kick
Скоро обойдут МанЮ в таблице
Через 29 лет
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Гегенпрессинг Рангника
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Очередной отскок этого дна, порадовал только нуньес
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Direct free kick
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Скоро обойдут МанЮ в таблице
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Криштиану Роналду
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Фас переломил ход матча и добыл волевые 3 очка для Ливерпуля
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