Фирмино и Милнер пропустят матчи с «Виллой» и «Лестером» из-за травм

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Роберто Фирмино и Джеймс Милнер пропустят ближайшие два матча «Ливерпуля» из-за травм.

Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Футболисты не сыграют с «Астон Виллой» и «Лестером» в рамках АПЛ, матчи состоятся 26 и 30 декабря соответственно.

Зато на поле могут выйти защитник Трент Александер-Арнолд и хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен, которые оправились после болезней.

Также к матчам готовится защитник Вирджил ван Дейк, вернувшийся в расположение «Ливерпуля» из сборной Нидерландов.

Кроме того, с 27 декабря возобновит тренировки Ибраима Конате, игравший в финале ЧМ-2022 за Францию против Аргентины (3:3, 2:4 по пен.).

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1 комментарий

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Фанат Лионеля Месси
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Скоро самому Юргену придётся вспоминать молодые времена
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