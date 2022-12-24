Фирмино и Милнер пропустят матчи с «Виллой» и «Лестером» из-за травм
Роберто Фирмино и Джеймс Милнер пропустят ближайшие два матча «Ливерпуля» из-за травм.
Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
Футболисты не сыграют с «Астон Виллой» и «Лестером» в рамках АПЛ, матчи состоятся 26 и 30 декабря соответственно.
Зато на поле могут выйти защитник Трент Александер-Арнолд и хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен, которые оправились после болезней.
Также к матчам готовится защитник Вирджил ван Дейк, вернувшийся в расположение «Ливерпуля» из сборной Нидерландов.
Кроме того, с 27 декабря возобновит тренировки Ибраима Конате, игравший в финале ЧМ-2022 за Францию против Аргентины (3:3, 2:4 по пен.).
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